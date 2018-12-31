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    Братья Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе в Португалии

    Бывшие защитники ЦСКА Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий 5 января прибыли на сбор «Витесса» в Португалию, где присоединились к команде в качестве помощников Леонида Слуцкого.

    «Доброе утро», – говорится в сообщении голландского клуба под фото с братьями Березуцкими.

    • Березуцкие завершили карьеру после чемпионата мира-2018. В декабре прошлого года они получили тренерские лицензии категории А.
    • На данный момент «Витесс» набрал 26 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Эредивизие.

    Источник: Твиттер «Витесса»

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11062

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14897

      oyabun 10 минут назад

      Что значит "присоединились"? В качестве Кого?! Редакция Бомбардира, если уж пишете новость, то вносите ясность.

      0
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