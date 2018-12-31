Братья Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе в Португалии

По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит...
Бывшие защитники ЦСКА Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий 5 января прибыли на сбор «Витесса» в Португалию, где присоединились к команде в качестве помощников Леонида Слуцкого.
«Доброе утро», – говорится в сообщении голландского клуба под фото с братьями Березуцкими.
- Березуцкие завершили карьеру после чемпионата мира-2018. В декабре прошлого года они получили тренерские лицензии категории А.
- На данный момент «Витесс» набрал 26 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Эредивизие.
Goedemorgen!— Vitesse (@MijnVitesse) 5 января 2019 г.
Bom dia!
доброе утро!
Klaar voor de eerste training van vandaag, mannen?#Vitesse pic.twitter.com/D2pdfiYOqO