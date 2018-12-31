Братья Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе в Португалии

Бывшие защитники ЦСКА Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий 5 января прибыли на сбор «Витесса» в Португалию, где присоединились к команде в качестве помощников Леонида Слуцкого.

«Доброе утро», – говорится в сообщении голландского клуба под фото с братьями Березуцкими.