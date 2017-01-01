«Ривер Плейт» хочет арендовать Ригони с правом выкупа за 6 миллионов. «Зенит» требует 9

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Ривер Плейт».

По информации Circulo Central‏, аргентинский клуб хочет арендовать 25-летнего футболиста с правом последующего выкупа за 6 миллионов евро. Петербуржцы хотят 9 миллионов.

На данный момент аргентинец на правах аренды играет за «Аталанту». На него претендует «Атланта Юнайтед».