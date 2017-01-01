«Ривер Плейт» хочет арендовать Ригони с правом выкупа за 6 миллионов. «Зенит» требует 9

Хотеть и получить это разные понятия... Вполне возможно они все до конца контракта останутся в Питере, или в лучшем случае, будут ездить по арендам.
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Ривер Плейт».
По информации Circulo Central, аргентинский клуб хочет арендовать 25-летнего футболиста с правом последующего выкупа за 6 миллионов евро. Петербуржцы хотят 9 миллионов.
На данный момент аргентинец на правах аренды играет за «Аталанту». На него претендует «Атланта Юнайтед».
- Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года.
- В этом сезоне полузащитник провел в Серии А 12 матчей и забил три гола.
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