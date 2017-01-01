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    «Ривер Плейт» хочет арендовать Ригони с правом выкупа за 6 миллионов. «Зенит» требует 9

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Ривер Плейт».

    По информации Circulo Central‏, аргентинский клуб хочет арендовать 25-летнего футболиста с правом последующего выкупа за 6 миллионов евро. Петербуржцы хотят 9 миллионов.

    На данный момент аргентинец на правах аренды играет за «Аталанту». На него претендует «Атланта Юнайтед».

    • Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел в Серии А 12 матчей и забил три гола.

    Источник: Circulo Central‏

    Circulo Central‏ – сайт об аргентинском футболе. Источник имеет больше 1,5 тысячи подписчиков в твиттере, на предыдущий аккаунт было подписано 11 тысяч человек.

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4927

      parevg 16 минут назад

      Хотеть и получить это разные понятия... Вполне возможно они все до конца контракта останутся в Питере, или в лучшем случае, будут ездить по арендам.

      0
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      Рейтинг: +3251

      prezent2017 19 минут назад

      12 надо требовать, игрок качественный!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2304

      Yurok161 51 минуту назад

      Они же в контракте прописали 60 м отступных за этого(подающего надежды)игрока.Причем заплатили 10 м за него.

      2
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      Рейтинг: +4240

      Сильвербой > Yurok161 40 минут назад

      А Зенит, какого-нибудь купленного игрока, продавал с "плюсом в бюджете"))))??? Я имею ввиду продажи с приставкой ТОП! Никого!!! И Паредес уйдет максимум за 10-15, если только китайцы не вмешаются!!!

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      Рейтинг: +5407

      Вомбат > Yurok161 39 минут назад

      Он и 6 млн евро не стоит. Просто родной клуб хочет ему помочь и готов платить 100% зарплаты, а если он опять придется ко двору то и выкупить, причем по завышенной цене. Но руководству Зенита не привыкать профукивать деньги - их принципы дороже 6 миллионов. Так что пойдет Ригони, пятками поколачивая, вместе с Фрозиноне в Серию В на их условиях - 50% процентов зарплаты будет платить Зенит. А потом контракт в Зенитом кончится и Ривер возьмет его за так.

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