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    Ригони может перейти в состав чемпиона МЛС

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перебраться в США. Как сообщает Todomercadoweb, интерес к игроку проявляет действующий чемпион МЛС «Атланта Юнайтед».

    В августе прошлого года аргентинец перешел в «Аталанту» на правах аренды до конца сезона, но, как ранее сообщалось, клуб из Бергамо хочет досрочно вернуть футболиста петербуржцам.

    Если это произойдет, Ригони не сможет присоединиться к какому-либо другому европейскому клубу в январе, так как заигран в этом сезоне не только за «Аталанту», но и за «Зенит». Таким образом, единственным вариантом получения игровой практики для хавбека станет переход в чемпионат, который играется по системе «весна-осень». Одним из таких является МЛС.

    • Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года.
    • В текущем сезоне полузащитник провел за «Аталанту» 12 матчей и забил три гола.
    • Контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Todomercadoweb

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    04.01.2019 18:31
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 января 2019, 19:56

      Для него это будет как божий дар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 4 января 2019, 18:43

      Был игрок и сдох игрок, молодец Зенит, держит марку

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