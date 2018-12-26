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    В декабре Руни арестовали в США. Он находился в нетрезвом виде в общественном месте

    16 декабря форварда «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни арестовали аэропорту Вашингтона, он находился в нетрезвом виде в общественном месте и ругался, употребляя ненормативную лексику.

    Футболиста арестовали, но позже отпустили. Он заплатил штраф 25 долларов. Руни направлялся в Саудовскую Аравию на спортивное мероприятие.

    По закону штата Вирджинии, человек, который находится в состоянии опьянения под действием алкоголя, наркотиков или каких-либо других веществ, признается виновным в правонарушении (классифицируется как незначительное правонарушение).

    Комментарий «Ди Си Юнайтед»:

    «Мы понимаем интерес СМИ, но считаем, что это дело касается лично Уэйна, и «Ди Си» будет заниматься им самостоятельно. У нас не будет дальнейших комментариев по этому вопросу».

    • В сентябре 2017 года Руни был арестован за вождение в нетрезвом виде.
    • Игрок переехал в МЛС в июне 2018 года из английского «Эвертона».

    Источник: Goal

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