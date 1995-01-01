Главные новости дня. «Спартак» присматривается к игроку болгарского ЦСКА, Кокорин и Мамаев сыграют в футбол после Рождества

Назаров считает, что Каррера должен был покинуть «Спартак» после чемпионства.

Форвард болгарского ЦСКА может перейти в «Спартак».

Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч после Рождества.

Черчесов считает, что его роль в фильме о ЧМ-2018 сыграл бы Боярский.

Симеоне одержал 50-ю победу со счетом 1:0.

Фернандиньо отказался играть за сборную Бразилии из-за угроз.

Рэмзи получит вторую после Роналду зарплату в «Ювентусе».

«Ювентус» может приобрести Лукаку.

Фергюсон будет консультировать Сульшера в «МЮ».

У Витселя – лучший процент точности передач в Лиге чемпионов.