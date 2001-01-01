«Ювентус» интересуется Ромелу Лукаку. Его рассматривают как замену Манджукичу

Буквально на днях писали, что с Марио продлевает "Юве". И он своей игрой никому не даёт сомнения, играет стабильно и теперь только сосредоточен на играх в клубе, в сборной Хорватии завершил выступления. Для подстраховки и на перспективу нужен габаритный форвард "Юве", но не Лукаку на мой взгляд.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку входит в сферу интересов«Ювентуса».
Итальянский клуб рассматривает игрока как потенциальную замену нападающему Марио Манджукичу, которому в следующем году исполнится 33 года.
Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к другому игроку «Манчестер Юнайтед» – защитнику Маттео Дармиану.
- Лукаку 25 лет, он перешел в «МЮ» из «Эвертона» в 2017 году.
- В текущем сезоне АПЛ бельгиец сыграл в 16 матчах и забил шесть голов.