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    «Ювентус» интересуется Ромелу Лукаку. Его рассматривают как замену Манджукичу

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку входит в сферу интересов«Ювентуса».

    Итальянский клуб рассматривает игрока как потенциальную замену нападающему Марио Манджукичу, которому в следующем году исполнится 33 года.

    Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к другому игроку «Манчестер Юнайтед» – защитнику Маттео Дармиану.

    • Лукаку 25 лет, он перешел в «МЮ» из «Эвертона» в 2017 году.
    • В текущем сезоне АПЛ бельгиец сыграл в 16 матчах и забил шесть голов.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40920

      Рубик Докоян 35 минут назад

      Буквально на днях писали, что с Марио продлевает "Юве". И он своей игрой никому не даёт сомнения, играет стабильно и теперь только сосредоточен на играх в клубе, в сборной Хорватии завершил выступления. Для подстраховки и на перспективу нужен габаритный форвард "Юве", но не Лукаку на мой взгляд.

      1
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      Рейтинг: +1276

      МВС 1 час назад

      у Марио контракт до 2020 года.плюс к этому все идет к тому,что он будет еще продлен.какая ему замена?!

      2
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