«Ювентус» интересуется Ромелу Лукаку. Его рассматривают как замену Манджукичу

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку входит в сферу интересов«Ювентуса».

Итальянский клуб рассматривает игрока как потенциальную замену нападающему Марио Манджукичу, которому в следующем году исполнится 33 года.

Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к другому игроку «Манчестер Юнайтед» – защитнику Маттео Дармиану.