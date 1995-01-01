Назаров: «Каррера должен был уйти из «Спартака» сразу после чемпионства»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выразил мнение, что Массимо Каррера должен был покинуть пост главного тренера красно-белых сразу после чемпионства с московской командой.

– На мой взгляд, Массимо Каррера должен был уйти сразу после чемпионства.

– Как?! Тренер-чемпион говорит: «Я ухожу!» Такое себе только Зидан может позволить. Но Каррера – не Зидан.

– Про Зидана тоже многое вскрылось со временем. О том, почему он ушел (смеется). Но ушел красиво, мощно! И, конечно же, Каррера – не Зидан. Это вы правильно заметили. Ему надо было уйти. Мне кажется, он отдает себе отчет в том, какого уровня он тренер. Внутренне, для себя – может быть даже не в беседах с семьей, детьми. Он отдает отчет, прекрасно понимает. Но медные трубы мало кто преодолевал, мало кто преодолевал испытание славой. Сделав, уйти – это было бы красиво, сильно, мощно и по-честному. А он, наверное, подумал: «Ну что, эти аборигены 16 лет не были чемпионами, а я пришел и сделал. А чего бы мне не продолжать». Тем более, открываются такие финансовые возможности. Его, наверное, научили, как они открываются. Поэтому остался. А дальше начался кошмар!

– Воспринимаю ваш ответ так: Каррера стал чемпионом, все его поздравили, и здесь он должен был сказать «Спасибо!»

– Красиво, со слезами на глазах, на «Открытие Арене» попрощаться с человеком. А не так, как в итоге попрощались. Ну да, проводили, конечно, люди. Но можно было иначе, всем вместе. Не какая-то отдельная часть болеющих людей, а все вместе могли проводить, как в Петербурге провожали Адвоката. И он бы плакал, и мы. Как будто Олимпийский мишка взлетел и «На трибунах становится тише», и «Каррера, прощай!» Не решился на это человек, а дальше все стало хуже и хуже.