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    Назаров: «Каррера должен был уйти из «Спартака» сразу после чемпионства»

    Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выразил мнение, что Массимо Каррера должен был покинуть пост главного тренера красно-белых сразу после чемпионства с московской командой.

    – На мой взгляд, Массимо Каррера должен был уйти сразу после чемпионства.

    – Как?! Тренер-чемпион говорит: «Я ухожу!» Такое себе только Зидан может позволить. Но Каррера – не Зидан.

    – Про Зидана тоже многое вскрылось со временем. О том, почему он ушел (смеется). Но ушел красиво, мощно! И, конечно же, Каррера – не Зидан. Это вы правильно заметили. Ему надо было уйти. Мне кажется, он отдает себе отчет в том, какого уровня он тренер. Внутренне, для себя – может быть даже не в беседах с семьей, детьми. Он отдает отчет, прекрасно понимает. Но медные трубы мало кто преодолевал, мало кто преодолевал испытание славой. Сделав, уйти – это было бы красиво, сильно, мощно и по-честному. А он, наверное, подумал: «Ну что, эти аборигены 16 лет не были чемпионами, а я пришел и сделал. А чего бы мне не продолжать». Тем более, открываются такие финансовые возможности. Его, наверное, научили, как они открываются. Поэтому остался. А дальше начался кошмар!

    – Воспринимаю ваш ответ так: Каррера стал чемпионом, все его поздравили, и здесь он должен был сказать «Спасибо!»

    – Красиво, со слезами на глазах, на «Открытие Арене» попрощаться с человеком. А не так, как в итоге попрощались. Ну да, проводили, конечно, люди. Но можно было иначе, всем вместе. Не какая-то отдельная часть болеющих людей, а все вместе могли проводить, как в Петербурге провожали Адвоката. И он бы плакал, и мы. Как будто Олимпийский мишка взлетел и «На трибунах становится тише», и «Каррера, прощай!» Не решился на это человек, а дальше все стало хуже и хуже.

    • Каррера вместе со «Спартаком» выиграл чемпионат России в сезоне 16/17.
    • В октября 2018 года руководство клуба уволило итальянского тренера.

    Источник: «Спорт-Эспресс»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +834

      almanev 29 минут назад

      Вот это слово "должен"... Кому должен? Назарову?

      1
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      Рейтинг: +8558

      sssrspartak 37 минут назад

      чего то назаров не то сказал!!выиграли чемпионство и спасибо,пошел на фиг!да уж!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9064

      bset 43 минуты назад

      Ага, а еще лучше до чемпионства должен был уйти. Чтобы и чемпионства никакого не было. Смешные вы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +569

      CSKA471 48 минут назад

      Ипать экспЭрт

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +62501

      klifS 1 час назад

      Мнение бездарного актеришки.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Фанат Рубина 1 час назад

      А почему тогда лысый г*нд*н (это я про черчесова) не ушел сразу после чм?! тот же случай! мог бы уйти как великий,а в итоге уйдет с позором когда про**ем первые 3 игры в отборе

      2
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      Рейтинг: +468

      zritelx > Фанат Рубина 43 минуты назад

      Ой боюсь на самом деле будет тяжелое похмелье и протрезвение у Черчесова.

      0
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      Рейтинг: +1074

      PNZ1985 > Фанат Рубина 2 минуты назад

      первую точно просрет, вторую третью вряд ли))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2255

      пряник929 1 час назад

      Приходить надо работать и не слушать разных мудаков....

      1
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      Рейтинг: +644

      pegas1276 1 час назад

      пипец, посмотришь все такие гуру футбола сидя дома на диване...

      1
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      Рейтинг: +3430

      piligrim1986 1 час назад

      твое мнение мало кому интересно

      4
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      Рейтинг: +852

      bumer_moscow 1 час назад

      аха

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