Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Витсель – самый точный распасовщик в групповом раунде Лиги чемпионов

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель стал самым точным распасовщиком на групповой стадии Лиги чемпионов-2018/19, сообщила пресс-служба УЕФА. Бельгиец совершил 447 передач, 427 из которых дошли до адресата (96%).

    Вторым стал Тони Кроос («Реал», 522 из 558 – 94%), третьим – Серхио Бускетс («Барселона», 438 из 464 – 94%), четвертое место занял Иван Ракитич («Барселона», 435 из 473 – 92%), замкнул пятерку лучших по этому показателю Марек Гамшик («Наполи», 399 из 447 – 89%).

    В групповом раунде ЛЧ Витсель провел пять матчей и забил один гол.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105481
    #2
    Zenit-84
    76366
    #3
    Chernyi Lis
    69317
    #4
    Андрей Ермошин
    67926
    #5
    DeMoN-FCMU
    63140
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru