Витсель – самый точный распасовщик в групповом раунде Лиги чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель стал самым точным распасовщиком на групповой стадии Лиги чемпионов-2018/19, сообщила пресс-служба УЕФА. Бельгиец совершил 447 передач, 427 из которых дошли до адресата (96%).

Вторым стал Тони Кроос («Реал», 522 из 558 – 94%), третьим – Серхио Бускетс («Барселона», 438 из 464 – 94%), четвертое место занял Иван Ракитич («Барселона», 435 из 473 – 92%), замкнул пятерку лучших по этому показателю Марек Гамшик («Наполи», 399 из 447 – 89%).

В групповом раунде ЛЧ Витсель провел пять матчей и забил один гол.