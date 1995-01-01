Черчесов: «Если бы снимали кино о ЧМ-2018, то меня должен был бы сыграть Боярский»

Судя по понтам - Лебедев ( который Жириновский).
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто должен был бы сыграть его в кино, кого из российских игроков он взял бы с собой в европейский клуб, о том, кто в будущем из нынешних футболистов национальной команды мог бы ее возглавить.
– Если бы снимали фильм о чемпионате мира 2018 года и сборной России, то меня должен был бы сыграть…
– (после паузы) …Михаил Боярский.
– Если бы я возглавил европейскую команду и у меня был бы карт-бланш на покупку любых трeх российских футболистов, я бы выбрал…
– …пятерых.
– Каких?
– Ну, нашeл бы. Но не троих.
– И всe-таки?
– Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Артeм Дзюба, Александр Головин, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Александр Самедов, Юрий Жирков. Уже перебрал, да?
– Самый одарeнный советский или российский футболист из тех, кого я знал…
– Мне повезло, со многими я играл в одно время. Фeдор Черенков, Александр Мостовой, Игорь Добровольский.
– А если остановиться на ком-то одном?
– Я не готов.
– Вокруг кого проще построить команду: защитника Игнашевича или форварда Дзюбы…
– Команду – вокруг Игнашевича, но без Дзюбы невозможно.
– Если сравнивать вратарей Акинфеева и Черчесова, то кому бы вы отдали предпочтение, как тренер?
– Игорю Акинфееву.
– Кто из футболистов сборной России способен возглавить национальную команду в будущем?
– Игнашевич уже в тренерском штабе практикуется. А так, у нас достаточно достойных ребят, которые со временем могли бы вырасти в главного.