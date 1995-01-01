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    Черчесов: «Если бы снимали кино о ЧМ-2018, то меня должен был бы сыграть Боярский»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто должен был бы сыграть его в кино, кого из российских игроков он взял бы с собой в европейский клуб, о том, кто в будущем из нынешних футболистов национальной команды мог бы ее возглавить.

    – Если бы снимали фильм о чемпионате мира 2018 года и сборной России, то меня должен был бы сыграть…

    – (после паузы) …Михаил Боярский.

    – Если бы я возглавил европейскую команду и у меня был бы карт-бланш на покупку любых трeх российских футболистов, я бы выбрал…

    – …пятерых.

    – Каких?

    – Ну, нашeл бы. Но не троих.

    – И всe-таки?

    – Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Артeм Дзюба, Александр Головин, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Александр Самедов, Юрий Жирков. Уже перебрал, да?

    – Самый одарeнный советский или российский футболист из тех, кого я знал…

    – Мне повезло, со многими я играл в одно время. Фeдор Черенков, Александр Мостовой, Игорь Добровольский.

    – А если остановиться на ком-то одном?

    – Я не готов.

    – Вокруг кого проще построить команду: защитника Игнашевича или форварда Дзюбы…

    – Команду – вокруг Игнашевича, но без Дзюбы невозможно.

    – Если сравнивать вратарей Акинфеева и Черчесова, то кому бы вы отдали предпочтение, как тренер?

    – Игорю Акинфееву.

    – Кто из футболистов сборной России способен возглавить национальную команду в будущем?

    – Игнашевич уже в тренерском штабе практикуется. А так, у нас достаточно достойных ребят, которые со временем могли бы вырасти в главного.

    Источник: RT

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10803

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Судя по понтам - Лебедев ( который Жириновский).

      0
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      Рейтинг: +27750

      Полная Канистра 7 минут назад

      так считаем 1й Том Круз уже есть за Акинфеевым
      2й Боярский за Черчесова играет
      3й-??? кто

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