Черчесов: «Если бы снимали кино о ЧМ-2018, то меня должен был бы сыграть Боярский»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто должен был бы сыграть его в кино, кого из российских игроков он взял бы с собой в европейский клуб, о том, кто в будущем из нынешних футболистов национальной команды мог бы ее возглавить.

– Если бы снимали фильм о чемпионате мира 2018 года и сборной России, то меня должен был бы сыграть…

– (после паузы) …Михаил Боярский.

– Если бы я возглавил европейскую команду и у меня был бы карт-бланш на покупку любых трeх российских футболистов, я бы выбрал…

– …пятерых.

– Каких?

– Ну, нашeл бы. Но не троих.

– И всe-таки?

– Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Артeм Дзюба, Александр Головин, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Александр Самедов, Юрий Жирков. Уже перебрал, да?

– Самый одарeнный советский или российский футболист из тех, кого я знал…

– Мне повезло, со многими я играл в одно время. Фeдор Черенков, Александр Мостовой, Игорь Добровольский.

– А если остановиться на ком-то одном?

– Я не готов.

– Вокруг кого проще построить команду: защитника Игнашевича или форварда Дзюбы…

– Команду – вокруг Игнашевича, но без Дзюбы невозможно.

– Если сравнивать вратарей Акинфеева и Черчесова, то кому бы вы отдали предпочтение, как тренер?

– Игорю Акинфееву.

– Кто из футболистов сборной России способен возглавить национальную команду в будущем?

– Игнашевич уже в тренерском штабе практикуется. А так, у нас достаточно достойных ребят, которые со временем могли бы вырасти в главного.