Матч с участием Кокорина и Мамаева в «Бутырке» пройдет после Рождества

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, когда состоится матч, в котором команда заключенных «Бутырки» сыграет против охранников СИЗО.

Как ранее стало известно, участие в игре примут нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Футболисты были арестованы в октябре по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.

«Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее.

Скорее всего, один тайм на поле проведет Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч», – – сказала Меркачева.

По закону обвиняемые по одному и тому же уголовному делу не имеют права видеться друг с другом без разрешения следователя. По этой причине Кокорин и Мамаев находятся в разных камерах и отдельно тренируются в спортзале.