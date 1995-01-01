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    Матч с участием Кокорина и Мамаева в «Бутырке» пройдет после Рождества

    Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, когда состоится матч, в котором команда заключенных «Бутырки» сыграет против охранников СИЗО.

    Как ранее стало известно, участие в игре примут нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Футболисты были арестованы в октябре по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.

    «Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее.

    Скорее всего, один тайм на поле проведет Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч», – – сказала Меркачева.

    По закону обвиняемые по одному и тому же уголовному делу не имеют права видеться друг с другом без разрешения следователя. По этой причине Кокорин и Мамаев находятся в разных камерах и отдельно тренируются в спортзале.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии12
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      Рейтинг: +29

      Денис38 52 минуты назад

      Костолом - Фильм второй :DDDD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40871

      Рубик Докоян 54 минуты назад

      Это, чтобы договорняк не скатали их разводят по игре ? На что играют ? На Новогодний стол пусть сыграют за счёт сладкой парочки...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2027

      Путник 13 1 час назад

      Если не врут ..то они будут играть в майках экстремистской православной пропутинской организации "Сорок сороков "...если это будет то лично я потеряю последние остатки уважения к ним как людям и футболистам..

      Основатель «Сорока Сороков» Андрей Кормухин рассказал «Фонтанке», как будет организован матч в «Бутырке» с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Инициатива провести игру, как выяснилось, исходила от православного движения, и именитым игрокам предстоит как минимум несколько матчей, потому что команд будет три.

      По его словам, игра, скорее всего, состоится после Рождества, во время Святок ..

      3
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      Рейтинг: +260

      SEREGA 64 > Путник 13 53 минуты назад

      А ТЫ ПОХОДУ ИЗ ПУТИНСКОГО СТАДА

      0
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      Рейтинг: +34

      ЧаплиN 1 час назад

      Если им дадут срок можно абонемент заказывать....

      0
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      Рейтинг: +1452

      Агасфер 1 час назад

      Праздник к нам приходит,праздник к нам приходит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1287

      Артурка32 1 час назад

      Интересно, Матч-ТВ будет транслировать прямой эфир?

      1
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      Рейтинг: +10809

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Матч года! Подскажите, где достать билет???...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2160

      Sergey Z 1 час назад

      Где можно будет билеты достать на матч "века"?

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      Рейтинг: +10809

      DOCTOR PENALTY > Sergey Z 1 час назад

      ))) в одну воронку снаряды попали

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      Рейтинг: +2160

      Sergey Z > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Получился дуплет!!!

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      Рейтинг: +17

      Ad84 > Sergey Z 52 минуты назад

      поколошматьте кого-нибудь в Москве на НГ и билет обеспечен

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