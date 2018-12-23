Фернандиньо угрожали после ЧМ-2018. Он больше не хочет играть за сборную Бразилии

Смотрю у него, очко не железное.
=)))
Тряпка.
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо отказывается выступать за сборную Бразилии.
Футболист попросил главного тренера Тите не вызывать его на ближайшие матчи национальной команды.
Фернандиньо не хочет играть за сборную из-за угроз после чемпионата мира-2018. Бразильские болельщики посчитали игрока одним из виновников поражения от Бельгии (1:2) в четвертьфинале турнира.
- На счету Фернандиньо 49 матчей за Бразилию. Он выступает за команду с 2011 года.
- В этом сезоне 33-летний хавбек забил один гол и сделал три результативные передачи в 17 матчах.