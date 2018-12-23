Фернандиньо угрожали после ЧМ-2018. Он больше не хочет играть за сборную Бразилии

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо отказывается выступать за сборную Бразилии.

Футболист попросил главного тренера Тите не вызывать его на ближайшие матчи национальной команды.

Фернандиньо не хочет играть за сборную из-за угроз после чемпионата мира-2018. Бразильские болельщики посчитали игрока одним из виновников поражения от Бельгии (1:2) в четвертьфинале турнира.