Симеоне в 50-й раз в Примере победил со счетом 1:0

Атлетико - команда защитного плана, не только много забивает, но и меньше всех пропускает. Что удивительно, с 2012 года Атлетико всегда в призёрах, в 2014 году клуб даже стал чемпионом Испании.
«Атлетико» обыграл «Эспаньол» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Главный тренер мадридской команды Диего Симеоне одержал 50-ю победу в Примере со счетом 1:0.
Это самый частый счет, с которым «Атлетико» заканчивает матчи под руководством аргентинского специалиста (2:0 – 35 игр, 1:1 – 28 игр, 0:0 – 23 игры, 3:0 – 20 игр).
- Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года.
- В нынешнем сезоне чемпионата Испании «матрасники» занимают второе место в турнирной таблице.