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    Симеоне в 50-й раз в Примере победил со счетом 1:0

    «Атлетико» обыграл «Эспаньол» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

    Главный тренер мадридской команды Диего Симеоне одержал 50-ю победу в Примере со счетом 1:0.

    Это самый частый счет, с которым «Атлетико» заканчивает матчи под руководством аргентинского специалиста (2:0 – 35 игр, 1:1 – 28 игр, 0:0 – 23 игры, 3:0 – 20 игр).

    • Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года.
    • В нынешнем сезоне чемпионата Испании «матрасники» занимают второе место в турнирной таблице.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      salexeich 38 минут назад

      Атлетико - команда защитного плана, не только много забивает, но и меньше всех пропускает. Что удивительно, с 2012 года Атлетико всегда в призёрах, в 2014 году клуб даже стал чемпионом Испании.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1029

      ДСА 42 минуты назад

      Всегда можно ставить 1-0
      Ювентус, к примеру, обычно выигрывает 2-0

      0
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      Рейтинг: +40692

      Рубик Докоян 45 минут назад

      На "матрасников" ставь в КП ТМ и вероятность успеха очень велика. )))

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