Рэмзи будет зарабатывать в «Ювентусе» 10 миллионов в год. Только Роналду получает больше

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи близок к переходу в «Ювентус».

Туринский клуб согласовал условия личного контракта с 27-летним валлийцем.

Хавбек будет получать в «Юве» 10 миллионов евро в год. Больше Рэмзи будет зарабатывать только Криштиану Роналду (31 миллион).