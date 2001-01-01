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    Рэмзи будет зарабатывать в «Ювентусе» 10 миллионов в год. Только Роналду получает больше

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи близок к переходу в «Ювентус».

    Туринский клуб согласовал условия личного контракта с 27-летним валлийцем.

    Хавбек будет получать в «Юве» 10 миллионов евро в год. Больше Рэмзи будет зарабатывать только Криштиану Роналду (31 миллион).

    • Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года.
    • В этом сезоне полузащитник забил один гол и и сделал шесть результативных передач в 15 матчах.
    • Контракт Рэмзи с лондонцами истекает летом 2019 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9072

      bset 46 минут назад

      Не утонул бы Юве в зарплатах и недовольстве тех, у кого зарплата меньше)

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