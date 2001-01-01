Рэмзи будет зарабатывать в «Ювентусе» 10 миллионов в год. Только Роналду получает больше

Не утонул бы Юве в зарплатах и недовольстве тех, у кого зарплата меньше)
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи близок к переходу в «Ювентус».
Туринский клуб согласовал условия личного контракта с 27-летним валлийцем.
Хавбек будет получать в «Юве» 10 миллионов евро в год. Больше Рэмзи будет зарабатывать только Криштиану Роналду (31 миллион).
- Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года.
- В этом сезоне полузащитник забил один гол и и сделал шесть результативных передач в 15 матчах.
- Контракт Рэмзи с лондонцами истекает летом 2019 года.