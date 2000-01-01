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    Нападающий софийского ЦСКА может перейти в «Спартак»

    «Спартак» проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА Кирилу Десподову.

    По информации Sportal.bg, москвичи ищут замену Луису Адриано, который может уйти из клуба.

    Примечательно, что прошлой зимой полузащитник «Спартака» Ивелин Попов посоветовал красно-белым поближе рассмотреть Десподова. Он назвал своего соотечественника самым большим талантом Болгарии.

    ЦСКА планирует заработать на трансфере 22-летнего футболиста 4 миллиона евро.

    • Контракт Десподова с софийским клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне он провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.
    • За сборную Болгарии форвард отличился одни мячом в четырех игра Лиги наций.

    Источник: Sportal.bg

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2117

      Спартач80 15 минут назад

      22 года,но его кумиром является Ивелин Попов и как бы это настораживает....

      0
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      Рейтинг: +1076

      PNZ1985 41 минуту назад

      Будущий Роналдо!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +374

      Cherembas 52 минуты назад

      трёп

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3436

      piligrim1986 1 час назад

      стата так себе

      0
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      Рейтинг: +1444

      Агасфер 1 час назад

      Единственно возможный переход из ЦСКА в "Спартак". А из московского,номинально, только если ты наркоман.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4802

      parevg 1 час назад

      А я уж подумал...

      1
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      Рейтинг: +3414

      ilichkadr 1 час назад

      Фамилия у него слишком страшная...........

      0
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      Рейтинг: +4188

      derrik2000 1 час назад

      А чё в заголовке ЦСКА, а не "софийский ЦСКА"?
      Чтобы свару на ветке затеять?

      3
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      Рейтинг: +123

      dragoon000320 > derrik2000 1 час назад

      кликбейт же

      0
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      Рейтинг: +1052

      gor77 > derrik2000 1 час назад

      Это "стиль" бомбардира. ))))

      1
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      Рейтинг: +9079

      bset > derrik2000 1 час назад

      Журналюхи бомбардировские стараются придумывать заголовки, а тут даже придумывать ничего не пришлось - всего лишь слово не дописали.

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      Рейтинг: +1444

      Агасфер > derrik2000 1 час назад

      Уже исправили,чтобы вас не шугануть.

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      Рейтинг: +7203

      vladimir-7 > derrik2000 16 минут назад

      Новости от Бомбардира никто не читает, а так попытка
      привлечь болельщиков. Правда исправили и добавили
      софийский ЦСКА.

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