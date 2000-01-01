Нападающий софийского ЦСКА может перейти в «Спартак»

«Спартак» проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА Кирилу Десподову.

По информации Sportal.bg, москвичи ищут замену Луису Адриано, который может уйти из клуба.

Примечательно, что прошлой зимой полузащитник «Спартака» Ивелин Попов посоветовал красно-белым поближе рассмотреть Десподова. Он назвал своего соотечественника самым большим талантом Болгарии.

ЦСКА планирует заработать на трансфере 22-летнего футболиста 4 миллиона евро.