Нападающий софийского ЦСКА может перейти в «Спартак»

22 года,но его кумиром является Ивелин Попов и как бы это настораживает....
«Спартак» проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА Кирилу Десподову.
По информации Sportal.bg, москвичи ищут замену Луису Адриано, который может уйти из клуба.
Примечательно, что прошлой зимой полузащитник «Спартака» Ивелин Попов посоветовал красно-белым поближе рассмотреть Десподова. Он назвал своего соотечественника самым большим талантом Болгарии.
ЦСКА планирует заработать на трансфере 22-летнего футболиста 4 миллиона евро.
- Контракт Десподова с софийским клубом рассчитан до июня 2022 года.
- В текущем сезоне он провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.
- За сборную Болгарии форвард отличился одни мячом в четырех игра Лиги наций.