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    Фергюсон вернулся в «МЮ» и будет консультировать Сульшера

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вернулся в клуб и будет работать консультантом.

    Легендарный шотландец принимал активное участие в назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера после увольнения Жозе Моуринью 18 декабря.

    Сульшер планирует регулярно общаться с Фергюсоном, чего не делал Моуриньо. Также 76-летний специалист поспособствовал возвращению в команду своего бывшего помощника Майка Фелана.

    Кроме того, бывший голкипер «МЮ» Петер Шмейхель может занять в клубе должность футбольного директора.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      sanjik//liver 9 минут назад

      Детский сад

      0
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      Рейтинг: +10803

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Иногда они возвращаются...

      0
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      Рейтинг: +9081

      bset 31 минуту назад

      Вот это банда собирается

      0
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      Рейтинг: +1254

      andrej-lucevich 44 минуты назад

      удачи!

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      Рейтинг: +260

      XoVoS 1 час назад

      Сульшер всегда помог в последний момент МЮ

      0
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      Рейтинг: +131

      Санёк 17 1 час назад

      У красных дьяволов осталось только пятно

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      Рейтинг: +2126

      Спартач80 1 час назад

      А вот это уже интересно=)

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      Рейтинг: +245

      Красный май 1 час назад

      Сульшер, оказывается, крут, коль сам Фергюссон у него консультантом.

      5
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      Рейтинг: +1985

      Lev Aleks 1 час назад

      Старая связка)

      0
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      Рейтинг: +1152

      WhiteEgon 1 час назад

      По ходу в МЮ все начинает налаживаться

      5
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