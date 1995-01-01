Фергюсон вернулся в «МЮ» и будет консультировать Сульшера

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вернулся в клуб и будет работать консультантом.

Легендарный шотландец принимал активное участие в назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера после увольнения Жозе Моуринью 18 декабря.

Сульшер планирует регулярно общаться с Фергюсоном, чего не делал Моуриньо. Также 76-летний специалист поспособствовал возвращению в команду своего бывшего помощника Майка Фелана.

Кроме того, бывший голкипер «МЮ» Петер Шмейхель может занять в клубе должность футбольного директора.