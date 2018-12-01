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    «Бавария» продлила контракт с Румменигге до 2021 года

    «Бавария» и председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге продлили контракт.

    Новое соглашение 63-летнего специалиста с мюнхенцами рассчитано до 31 декабря 2021 года.

    «Я хотел бы поблагодарить весь наблюдательный совет и в частности Ули Хенесса за оказанное доверие. Я занял пост председателя правления в 2002 году и за это время мы сумели привести «Баварию» на вершину европейского футбола. За это я хотел бы от всей души поблагодарить всех коллег по правлению, всех сотрудников и всех членов наблюдательного совета. В последующие годы мы должны будем продолжать развивать «Баварию», с тем, чтобы мы и в будущем оставались в числе ведущих европейских клубов. Это наша первоочередная задача», – сказал Румменигге.

    • Румменигге выступал за «Баварию» в качестве игрока с 1974 по 1984 год.
    • На данный момент «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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