«Бавария» продлила контракт с Румменигге до 2021 года

«Бавария» и председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге продлили контракт.

Новое соглашение 63-летнего специалиста с мюнхенцами рассчитано до 31 декабря 2021 года.

«Я хотел бы поблагодарить весь наблюдательный совет и в частности Ули Хенесса за оказанное доверие. Я занял пост председателя правления в 2002 году и за это время мы сумели привести «Баварию» на вершину европейского футбола. За это я хотел бы от всей души поблагодарить всех коллег по правлению, всех сотрудников и всех членов наблюдательного совета. В последующие годы мы должны будем продолжать развивать «Баварию», с тем, чтобы мы и в будущем оставались в числе ведущих европейских клубов. Это наша первоочередная задача», – сказал Румменигге.