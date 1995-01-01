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    Don Balon: «Бавария» интересуется Моуринью

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Баварию».

    Ради португальского специалиста руководство мюнхенского клуба готово расстаться с Нико Ковачем.

    Моуринью был уволен из «МЮ» 18 декабря. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Реал».

    • Моуринью выигрывал чемпионаты Португалии, Англии, Италии и Испании.
    • 51 миллион фунтов – столько Моуринью получил от «Челси» и «МЮ» за разрывы контрактов.
    • «Бавария» занимает третье место в Бундеслиге.

    Источник: Don Balon

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +42374

      zigbert 1 час назад

      Источник конечно не внушает доверия.

      2
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      Рейтинг: +963

      alex kidn 5 часов назад

      Боруссию им всё равно не догнать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2232

      zatonn 6 часов назад

      Ахаха, какой бред сумасшедшего! Любит же это издание г...на на вентилятор накинуть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      kompozzitor 7 часов назад

      В Баварии его точно не будет. Ни руководство , ни игроки , да и фанаты, Моуринью не одобрят

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +916

      овертайм 8 часов назад

      вот именно: либо бавария, либо псж - как раз в германии и франции он ничего не брал еще)

      1
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