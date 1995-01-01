Don Balon: «Бавария» интересуется Моуринью

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Баварию».

Ради португальского специалиста руководство мюнхенского клуба готово расстаться с Нико Ковачем.

Моуринью был уволен из «МЮ» 18 декабря. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Реал».