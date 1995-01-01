Don Balon: «Бавария» интересуется Моуринью

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Баварию».
Ради португальского специалиста руководство мюнхенского клуба готово расстаться с Нико Ковачем.
Моуринью был уволен из «МЮ» 18 декабря. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Реал».
- Моуринью выигрывал чемпионаты Португалии, Англии, Италии и Испании.
- 51 миллион фунтов – столько Моуринью получил от «Челси» и «МЮ» за разрывы контрактов.
- «Бавария» занимает третье место в Бундеслиге.