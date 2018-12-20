Главные новости дня. Глушаков хочет тренировать «Спартак», Тарасов уйдет из «Локомотива»

Глушаков: «В будущем хочу возглавить «Спартак».

«Зенит» и ЦСКА включились в борьбу за Комличенко.

«Реал» предложил Моуринью контракт с зарплатой 20 миллионов в год.

Головин получил дисквалификацию на 4 матча за прямое удаление.

«Локомотив» расстанется с Тарасовым зимой.

«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро до 2023 года.

«Чемпионат»: Геркус покинет «Локомотив» 29 декабря.

Березуцкие, Игнашевич и Глушаков получили тренерские лицензии категории А.