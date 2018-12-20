Главные новости дня. Глушаков хочет тренировать «Спартак», Тарасов уйдет из «Локомотива»

Он думает, что говорит. На самого Уильяма замахнулся.
Глушаков: «В будущем хочу возглавить «Спартак».
«Зенит» и ЦСКА включились в борьбу за Комличенко.
«Реал» предложил Моуринью контракт с зарплатой 20 миллионов в год.
Головин получил дисквалификацию на 4 матча за прямое удаление.
«Локомотив» расстанется с Тарасовым зимой.
«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро до 2023 года.
«Чемпионат»: Геркус покинет «Локомотив» 29 декабря.
Березуцкие, Игнашевич и Глушаков получили тренерские лицензии категории А.