Глушаков: «В будущем хочу возглавить «Спартак»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопросы журналистов после экзамена в Высшей школе тренеров. Сегодня полузащитник москвичей сдал на лицензию УЕФА категории А.​

– Чему вас научили в ВШТ?

– Многим упражнениям и видению футбола – все пригодится в дальнейшем. Пока играю в футбол, но надо думать о будущем. А в Высшую школу тренеров пришел, чтобы получить знания на будущее.

– Не обременительно играть и учиться одновременно?

– Ни в коем случае, потому что я как игрок анализирую, как мы занимаемся, так что можно задать тренеру вопросы – чему нас здесь научили и почему нас тренируют так.

– В будущем хотите возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»?

– Конечно, «Спартак» (улыбается).

– Какие вопросы задавали?

– Как я буду взламывать фланги при атаке. Я объяснил. А потом – как буду обороняться в защите.

– Сложнее отвечать журналистам или коллегии?

– Конечно, коллегии. От вопросов журналистов можно увильнуть, а здесь прямые вопросы, это экзамен.

– Сейчас ведете записи после тренировок?

– На сборах буду вести, и до этого вел – у Рашида Рахимова в 2008 году, у Красножана записывал. Каждый тренер что-то дал по-своему.

– У Кононова записываете?

– Мы только начали тренироваться, потому что он попал на окончание года. Скоро начнется подготовка ко второй части чемпионата, и будет интереснее записывать и смотреть.