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    Глушаков: «В будущем хочу возглавить «Спартак»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопросы журналистов после экзамена в Высшей школе тренеров. Сегодня полузащитник москвичей сдал на лицензию УЕФА категории А.​

    – Чему вас научили в ВШТ?

    – Многим упражнениям и видению футбола – все пригодится в дальнейшем. Пока играю в футбол, но надо думать о будущем. А в Высшую школу тренеров пришел, чтобы получить знания на будущее.

    – Не обременительно играть и учиться одновременно?

    – Ни в коем случае, потому что я как игрок анализирую, как мы занимаемся, так что можно задать тренеру вопросы – чему нас здесь научили и почему нас тренируют так.

    – В будущем хотите возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»?

    – Конечно, «Спартак» (улыбается).

    – Какие вопросы задавали?

    – Как я буду взламывать фланги при атаке. Я объяснил. А потом – как буду обороняться в защите.

    – Сложнее отвечать журналистам или коллегии?

    – Конечно, коллегии. От вопросов журналистов можно увильнуть, а здесь прямые вопросы, это экзамен.

    – Сейчас ведете записи после тренировок?

    – На сборах буду вести, и до этого вел – у Рашида Рахимова в 2008 году, у Красножана записывал. Каждый тренер что-то дал по-своему.

    – У Кононова записываете?

    – Мы только начали тренироваться, потому что он попал на окончание года. Скоро начнется подготовка ко второй части чемпионата, и будет интереснее записывать и смотреть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2018 14:46
    Комментарии54
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      Рейтинг: +1993

      multiscan 1 час назад

      Если только какой-нибудь мухосранский!

      0
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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 3 часа назад

      В истории Спартака чего только не бывало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      rammax fcsm 3 часа назад

      тебя сольёт Глушенков....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Рубинище 4 часа назад

      Хорошие новости для конкурентов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      afw13 4 часа назад

      ну для начала пусть в ФК "Бутырка" хотя бы годик побудет играющим тренером))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3260

      Persona_non_Grata 4 часа назад

      " Расцвела буйным цветом малина
      Разухабилась разная тварь
      Хлеба нет, а полно гуталина
      ДА ГЛУМИТСЯ " РОМАШКИ " ГЛАВАРЬ " ((((((((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      xrrrx 5 часов назад

      понесло пацана

      1
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      Рейтинг: +18

      Мудакам 5 часов назад

      чтобы и бабе пиз-й вставил, и дружбановс баней заложил - настоящий капитан!

      2
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      Рейтинг: +18

      Мудакам 5 часов назад

      только такой тренер и нужен!!!

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      Рейтинг: +1421

      САДЫЧОК 5 часов назад

      Интересно . а сам он понимает , что он негодяй ?!

      4
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      Рейтинг: +2016

      arzamas > САДЫЧОК 5 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он понимает, что ты негодяй.

      -5
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      Рейтинг: +1421

      САДЫЧОК > arzamas 4 часа назад

      только идиот (литературное слово ) может оправдывать и хвалить Глушакова !

      3
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