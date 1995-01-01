Головин получил дисквалификацию на 4 матча за прямое удаление

Что не убивает, делает сильнее. Саня справиться. Там все сейчас в Монако в шоке от происходящего с командой
Дисциплинарный комитет футбольной лиги Франции вынес наказания для полузащитника «Монако» Александра Головина.
Напомним, в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лиона» (0:3) игрок сборной России получил прямую красную карточку за фол на хавбеке Набиле Фекире.
Комитет решил дисквалифицировать Головина на четыре матча чемпионата Франции – против «Генгама» (22 декабря), «Лиона» (13 января), «Ниццы» (16 января) и «Дижона» (26 января).
Главный тренер «монегасков» Тьерри Анри сможет использовать Головина в матче Кубка Франции против «Кане Руссийон», который состоится 6-го января.
Россиянин не попал в заявку на сегодняшний матч 1/8 финала Кубка Лиги против «Лорьяна» (1:0).
Напомним, удаление стало первым в карьере 22-летнего экс-игрока ЦСКА.