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    Головин получил дисквалификацию на 4 матча за прямое удаление

    Дисциплинарный комитет футбольной лиги Франции вынес наказания для полузащитника «Монако» Александра Головина.

    Напомним, в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лиона» (0:3) игрок сборной России получил прямую красную карточку за фол на хавбеке Набиле Фекире.

    Комитет решил дисквалифицировать Головина на четыре матча чемпионата Франции – против «Генгама» (22 декабря), «Лиона» (13 января), «Ниццы» (16 января) и «Дижона» (26 января).

    Главный тренер «монегасков» Тьерри Анри сможет использовать Головина в матче Кубка Франции против «Кане Руссийон», который состоится 6-го января.

    Россиянин не попал в заявку на сегодняшний матч 1/8 финала Кубка Лиги против «Лорьяна» (1:0).

    Напомним, удаление стало первым в карьере 22-летнего экс-игрока ЦСКА.

    Первое удаление Головина во Франции. Он чуть не травмировал Фекира

    Источник: Get French Football News

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +256

      Niko 1 час назад

      Что не убивает, делает сильнее. Саня справиться. Там все сейчас в Монако в шоке от происходящего с командой

      1
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    • ...
      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet 1 час назад

      а с уфой в прошлом сезоне за вертушку простили, головин как слуцкий без гинера ничто

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +512

      ivan-football-fan 1 час назад

      Всё хотел с первого разу в "звёздную" команду попасть... И бабло сразу "на уровне" захотел... И всё потому, что выглядел получше других ...АЖ В ЧЕМПИОНАТЕ РФ??!!!)))
      Ушёл бы в английский середняк какой.... даже на скамейку на первых порах...СЕЙЧАС БЫ РУБИЛСЯ В КАЖДОЙ ИГРЕ С ЛУЧШИМИ В МИРЕ ФУТБОЛИСТАМИ....
      А теперь....мы юудем вспоминать..."ЕГО ЛУЧШИЕ ГОДЫ В ЦСКА"?
      А мальчику-то...ТОЛЬКО 22! А он уже ... паузы по 4 игры берёт....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39640

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Попал Саня в переплёт... И так игры нет, так ещё и дисква длительная.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2666

      Lester84 2 часа назад

      Решил по ходу на новогодние праздники домой съездить

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5159

      RedWhiteFans2 2 часа назад

      Там удаление натянутое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9008

      bset 3 часа назад

      Два матча против Генгама пропустить - это сильно. Идут на последнем месте и уж там можно было блеснуть. Надеюсь, сделает выводы и будет пахать после дисквалификации.

      1
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      Рейтинг: +3510

      батог 3 часа назад

      Ни чего себе психанул до февраля! Его теперь ЦСКА назад за 3 ляма купить может! Если он нужен ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +625

      SIRIUS 2002 4 часа назад

      Ну что Саня, отдохни, подлечись.

      2
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      Рейтинг: +10756

      Alimpasha 4 часа назад

      Жаль

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