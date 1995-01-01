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    «Зенит» и ЦСКА включились в борьбу за Комличенко

    «Бешикташ» намерен приобрести нападающего «Краснодара» Николая Комличенко, выступающего на правах аренды за «Младу Болеслав».

    Турецкий клуб собирается купить 22-летнего россиянина летом 2019 года.

    По информации источника, в услугах форварда также заинтересованы «Зенит» и ЦСКА.

    В текущем сезоне Комличенко забил 18 голов в 18 матчах чемпионата Чехии.

    Источник: Fanatik

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +34

      Авторитет1 17 минут назад

      Коля не надо в зенит тебе подумай лучше...
      иди в цска там тебе дадут возможность развиваться и уехать в европу в хороший клуб
      но зачем он нужен цска у них по арендам ходит свой Базелюк почему бы его не вернуть им тот же самый комличенко он

      0
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      Рейтинг: +221

      амани 18 минут назад

      ну и кто кого?........

      0
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      Рейтинг: +438

      Всем привет, я тут время 39 минут назад

      Если уйдёт в Зенит сядет на лавку или скатится в аренды...

      0
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      Рейтинг: +39640

      Рубик Докоян 41 минуту назад

      Играя в аренде 4 года, он всюду себя зарекомендовал как забивной форвард. В "Краснодаре" играет нападающий 33-летний россиянин Ари, а 22 -х летний Комличенко разве не нужен ?...

      0
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      Рейтинг: +1002

      giluxa1963 49 минут назад

      ну что бы не пропал то ЦСКА там молодежи много и есть шанс показать себя у всех

      0
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      Рейтинг: +8539

      sssrspartak 1 час назад

      он больше подходит цска,а в зенит он только сядет на лавку!!для зенита подходят только аргенобразилы!!

      5
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      Рейтинг: +1251

      Dellleone 1 час назад

      Хороший нападающий, а усы надежды до сих пор вызывает Заболотного.

      4
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      Рейтинг: +2666

      Lester84 1 час назад

      В Зените банка и хорошая ЗП, в ЦСКА хорошие шансы на выход в снове, но скромная ЗП.

      1
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      Рейтинг: +253

      ТОПТЫГИН > Lester84 1 час назад

      Ну КОНЕЧНО, ведь ЦСКА не платят футболистам, они их мажут от армии))

      4
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