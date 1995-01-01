«Зенит» и ЦСКА включились в борьбу за Комличенко

«Бешикташ» намерен приобрести нападающего «Краснодара» Николая Комличенко, выступающего на правах аренды за «Младу Болеслав».

Турецкий клуб собирается купить 22-летнего россиянина летом 2019 года.

По информации источника, в услугах форварда также заинтересованы «Зенит» и ЦСКА.

В текущем сезоне Комличенко забил 18 голов в 18 матчах чемпионата Чехии.