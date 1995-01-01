«Зенит» и ЦСКА включились в борьбу за Комличенко

Коля не надо в зенит тебе подумай лучше...
иди в цска там тебе дадут возможность развиваться и уехать в европу в хороший клуб
но зачем он нужен цска у них по арендам ходит свой Базелюк почему бы его не вернуть им тот же самый комличенко он
«Бешикташ» намерен приобрести нападающего «Краснодара» Николая Комличенко, выступающего на правах аренды за «Младу Болеслав».
Турецкий клуб собирается купить 22-летнего россиянина летом 2019 года.
По информации источника, в услугах форварда также заинтересованы «Зенит» и ЦСКА.
В текущем сезоне Комличенко забил 18 голов в 18 матчах чемпионата Чехии.