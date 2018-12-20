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    «Чемпионат»: Геркус покинет «Локомотив» 29 декабря

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус покинет свою должность в субботу, 29 декабря. Об этом сообщает «Чемпионат».

    Ранее появилась информация, что Геркуса на этом посту может сменить Василий Кикнадзе.

    Спортивный директор москвичей Эрик Штоффельсхаус, скорее всего, также уйдет из команды.

    Во вторник СМИ сообщили, что Геркус может получить должность в руководстве РПЛ.

    • Геркус пришел в «Локомотив» в 2016 году. До этого он с 2008 года работал в «Зените» и одновременно был советником президента РПЛ.
    • При Геркусе «Локомотив» впервые за 14 лет выиграл золотые медали чемпионата России.
    • Геркусу 46 лет.

    Источник: «Чемпионат»

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    20.12.2018 18:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1275

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 часа назад

      Теперь,если Палыч завалит весну,наступит его очередь. Перевести стрелки будет не на кого..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Князев 3 часа назад

      Хорошо, что Геркус уходит, и Штоффельсхаусу здесь делать нечего. Теперь Сёмин может спокойно без нервотрёпки работать с командой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +52

      Buyan86 6 часов назад

      Замучали, такого президента просрали. Кого теперь еще возьмут, Смородскую, болелы тоже задолбали, Семин Семин, а что Семин, 5 из 6 игор слили в ЛЧ, Семин устарел, а что выиграли чемпионат, зачем этим кечиться, это уже прошло, давно, сейчас нет ни игры ни результата.

      1
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      Рейтинг: +42320

      zigbert 7 часов назад

      Скажется ли это на игре Локомотива?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +345

      Князев > zigbert 3 часа назад

      в лучшую сторону.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 7 часов назад

      Может хоть в "Локо" будут удачные перемены.

      4
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      Рейтинг: +4744

      parevg 8 часов назад

      Жалко, если после ухода Геркуса, не будет построена обещанная крыша на стадионе, а то что уйдет Штофельхаус - поддерживаю!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Korolevskiy 8 часов назад

      Должен был уйти Сёмин, а он ещё всех переживет в Локомотиве...

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