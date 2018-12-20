«Чемпионат»: Геркус покинет «Локомотив» 29 декабря

Теперь,если Палыч завалит весну,наступит его очередь. Перевести стрелки будет не на кого..
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус покинет свою должность в субботу, 29 декабря. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее появилась информация, что Геркуса на этом посту может сменить Василий Кикнадзе.
Спортивный директор москвичей Эрик Штоффельсхаус, скорее всего, также уйдет из команды.
Во вторник СМИ сообщили, что Геркус может получить должность в руководстве РПЛ.
- Геркус пришел в «Локомотив» в 2016 году. До этого он с 2008 года работал в «Зените» и одновременно был советником президента РПЛ.
- При Геркусе «Локомотив» впервые за 14 лет выиграл золотые медали чемпионата России.
- Геркусу 46 лет.