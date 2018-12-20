«Чемпионат»: Геркус покинет «Локомотив» 29 декабря

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус покинет свою должность в субботу, 29 декабря. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что Геркуса на этом посту может сменить Василий Кикнадзе.

Спортивный директор москвичей Эрик Штоффельсхаус, скорее всего, также уйдет из команды.

Во вторник СМИ сообщили, что Геркус может получить должность в руководстве РПЛ.