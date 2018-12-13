Рианчо – о вылете «Спартака»: «Сила – в команде. Надо брать пример с ЦСКА»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо подвел итог выступлению команды в групповом этапе Лиги Европы. По итогам поражения от «Вильярреала» (0:2) московский клуб занял последнее место в группе G.

«Я набрал в Лиге Европы этого сезона со «Спартак» очков больше, чем Каррера и Кононов? Это были две тяжелые игры. Атмосфера в команде была неидеальной, но игроки в Глазго и Москве были, как настоящие гладиаторы.

Сложно было мотивировать команду. Я мог только сказать игрокам: «Я поеду домой 12 ноября, но вы и «Спартак» должны продолжить играть в Европе». Команда ответила мне игрой и работала фантастически.

Смог бы я выйти из группы, если бы остался? Уважайте результат. Вы никогда не сможете узнать, что было бы. Я могу только поблагодарить игроков за их усилия и доверие.

Мне больно от того, что «Спартак» не смог продолжить играть в Европе. Теперь нужно подумать о Кубке и чемпионате. «Спартак» должен быть командой. В этом сила. Им надо брать пример с ЦСКА», – сказал испанец.

Вчера, 12-го декабря, команда Виктора Гончаренко обыграла «Реал» со счетом 3:0 на выезде и заняла последнее место в группе G Лиги чемпионов.

Хорошо, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы