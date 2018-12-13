Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Рианчо – о вылете «Спартака»: «Сила – в команде. Надо брать пример с ЦСКА»

    Рианчо – о вылете «Спартака»: «Сила – в команде. Надо брать пример с ЦСКА»

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо подвел итог выступлению команды в групповом этапе Лиги Европы. По итогам поражения от «Вильярреала» (0:2) московский клуб занял последнее место в группе G.

    «Я набрал в Лиге Европы этого сезона со «Спартак» очков больше, чем Каррера и Кононов? Это были две тяжелые игры. Атмосфера в команде была неидеальной, но игроки в Глазго и Москве были, как настоящие гладиаторы.

    Сложно было мотивировать команду. Я мог только сказать игрокам: «Я поеду домой 12 ноября, но вы и «Спартак» должны продолжить играть в Европе». Команда ответила мне игрой и работала фантастически.

    Смог бы я выйти из группы, если бы остался? Уважайте результат. Вы никогда не сможете узнать, что было бы. Я могу только поблагодарить игроков за их усилия и доверие.

    Мне больно от того, что «Спартак» не смог продолжить играть в Европе. Теперь нужно подумать о Кубке и чемпионате. «Спартак» должен быть командой. В этом сила. Им надо брать пример с ЦСКА», – сказал испанец.

    Вчера, 12-го декабря, команда Виктора Гончаренко обыграла «Реал» со счетом 3:0 на выезде и заняла последнее место в группе G Лиги чемпионов.

    Хорошо, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2018 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 14 декабря 2018, 09:56

      Нашёл кого в пример ставить))))ахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 09:16

      Вновь Рианчо со своими умозаключениями. Эксперт понимаете ли.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      vodomut 14 декабря 2018, 06:43

      плохой пример вылет из ЛЧ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 декабря 2018, 01:05

      Сложно было мотивировать команду. ---Обалдеть можно от таких слов. Получая такие зарплаты , игроков ещё надо и МОТИВИРОВАТЬ?/ Это как мотивировать чиновников , по Медведеву /Теперь понятно почему такие результаты у росс. команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 00:06

      Сила в индивидуальном и командном мастерстве на футбольном поле, а не в интернете и за обеденным столом...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 декабря 2018, 00:03

      Ай молодца, подъегнул....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25055

      bset 14 декабря 2018, 00:01

      Обидно за наши клубы, конечно. Так можно опять вниз опуститься в рейтинге...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1502

      777+ 13 декабря 2018, 23:59

      Рано спартачам еще играть в Европе,
      Пусть следят за Санта-Барбарой их капитана - Глушака...
      Съездят на моря, там отдохнут,а если станет грустно...
      Пересмотрят матч победный ЦСКА!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 23:58

      ЦСКА так же вылетел. Хорош пример!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      Burtaze 13 декабря 2018, 23:55

      мелко плавали...за то у всех на виду...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 