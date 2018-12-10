Алланазаров: «В «Спартаке» постоянно происходит дичь, и о ней нужно рассказывать»

Журналист Максим Алланазаров считает, что СМИ не должны умалчивать о неприятных ситуациях и различных конфликтах, возникающих в «Спартаке».

– Руководство «Спартака» обвиняют в появлении внутри клуба крыс, которые сливают информацию. Кому это выгодно?

– Измайлов же сказал, что лжецов в «Спартаке» нет.

– И вы ему верите?

– Судя по тому, что происходит, картина немного другая. Телеграм-каналы никуда не уходят, информированные болельщики часто пуляют инсайды в интернете.

Вокруг «Спартака» всегда будет много людей. Когда много людей, случаются много слухов. Из ничего каждый рождается костерок, который разрастается с каждым инсайдом. В итоге все полыхает.

– Кажется, вы своей работой подбрасываете дрова в этот костер.

– Правда в этом есть, отрицать не буду, но это моя работа. Она заключается в том, чтобы рассказывать о том, что происходит в команде. И неважно, какой окрас имеет то или иное событие.

В «Спартаке» постоянно происходит дичь, и нужно о ней рассказывать. Да, я признаюсь, что где-то, как и другие коллеги, подкидываю дрова в костер. Значит, будем все вместе греться возле этого костра. При этом я не понимаю коллег, которые постоянно пишут про другие клубы, но как будто боятся писать негативно или делают это очень осторожно. Я никого не хочу обвинить в непрофессионализме, но, по-моему, это в некотором роде предательство профессии.

«Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»