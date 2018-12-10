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    • Алланазаров: «В «Спартаке» постоянно происходит дичь, и о ней нужно рассказывать»

    Алланазаров: «В «Спартаке» постоянно происходит дичь, и о ней нужно рассказывать»

    Журналист Максим Алланазаров считает, что СМИ не должны умалчивать о неприятных ситуациях и различных конфликтах, возникающих в «Спартаке».

    – Руководство «Спартака» обвиняют в появлении внутри клуба крыс, которые сливают информацию. Кому это выгодно?

    – Измайлов же сказал, что лжецов в «Спартаке» нет.

    – И вы ему верите?

    – Судя по тому, что происходит, картина немного другая. Телеграм-каналы никуда не уходят, информированные болельщики часто пуляют инсайды в интернете.

    Вокруг «Спартака» всегда будет много людей. Когда много людей, случаются много слухов. Из ничего каждый рождается костерок, который разрастается с каждым инсайдом. В итоге все полыхает.

    – Кажется, вы своей работой подбрасываете дрова в этот костер.

    – Правда в этом есть, отрицать не буду, но это моя работа. Она заключается в том, чтобы рассказывать о том, что происходит в команде. И неважно, какой окрас имеет то или иное событие.

    В «Спартаке» постоянно происходит дичь, и нужно о ней рассказывать. Да, я признаюсь, что где-то, как и другие коллеги, подкидываю дрова в костер. Значит, будем все вместе греться возле этого костра. При этом я не понимаю коллег, которые постоянно пишут про другие клубы, но как будто боятся писать негативно или делают это очень осторожно. Я никого не хочу обвинить в непрофессионализме, но, по-моему, это в некотором роде предательство профессии.

    «Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2018 15:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 10 декабря 2018, 20:56

      свинья везде же грязь найдет.. вот был сезон чемпионский, думали теперь стабильность будет, успешный этап ...так нет же - сами взбаламутили че то, нагадили сами себе и теперь в этом всем сидят...
      и обвиняют всех вокруг что спартаку жить мешают, грязью поливают...

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 10 декабря 2018, 19:17

      почему грязю обливают только Спартак, у нас что в России других команд нет. напримере Зенит как и Спартак проиграл 5 матчей в первой части чемпионата... а он нем все молчат.. больще половины инфы в инете про Спартак или утка купленное вью

      0
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > Spartak №1 10 декабря 2018, 20:38

      Если прочитать полное интервью Максима Алланазарова, то он пишет, что писал раньше про другие команды, но не было ни какой ответ. А про Спартак всегда читают, обсуждают, дают реакцию.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 10 декабря 2018, 18:35

      Ты же один из главных поджигателей (с коктейлями Молотова носитесь, вместе с Егоровым). Забыл Конова, вот этот из пальца высасывает дерьмо.

      4
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 10 декабря 2018, 18:29

      Так если бы дрова и в костер, а то же дерьмо и на вентилятор. Вот сам там и стой в своих телеграм-каналах.
      Это всё что надо знать о современной журналистики и это только еще футбол, так сказать "цветочки".

      4
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      Рейтинг: +2756

      a_who 10 декабря 2018, 18:25

      Задолбали Спартак алланазаровы ... жду когда придет черед конюшни или бомжей !

      3
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      Рейтинг: +3560

      aaaaahhhh 10 декабря 2018, 18:09

      Разве может человек с фамилией "Алланазаров" сделать что то полезное, кроме как чужие грязные тряпки перебирать?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 17:45

      Сеня, дичь в ресторане "Плакучая ива ", а здесь о футболе писать надо, а не грязное бельё вытаскивать и всякие слухи распространять...

      5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 декабря 2018, 17:41

      Федун,дичь!!!

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Агасфер 10 декабря 2018, 18:01

      О чем можно говорить если Федун не скрывает, что всю жизнь болел за киевское Динамо, а построил стадион , так это его вложения и собственность на старость, кто верит что болельщик ЦСКА или Зенита в зрелом возрасте станет ярым фанатом Спартака, некоторых больных исключаем.

      1
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      Рейтинг: +3560

      aaaaahhhh > zritelx 10 декабря 2018, 18:08

      ему в отличии от тебя на старость и так хватит.

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 10 декабря 2018, 16:45

      Дичь постоянно есть в горном дагестане на родине Алланазарова. Туда ходи - сюда не ходи.

      3
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      Рейтинг: +306

      Bobafett 10 декабря 2018, 16:41

      Крысы, мыши
      Скандалы, интриги, расследования

      1
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