Адвокат Кокорина попросил изменить футболисту меру пресечения на домашний арест или залог до 10 миллионов

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов попросил суд о смягчении меры пресечения футболисту на домашний арест или залог на сумму до 10 миллионов рублей.

В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками двух драк в Москве. Их арестовали до 8 декабря по обвинениям в хулиганстве и побоях. Сегодня Тверской суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста футболистам до 8 февраля.

«В качестве оснований дальнейшего удержания под стражей следователи указывают активное участие в инциденте. Этот довод несостоятелен. Также допущена формулировка, что у моего подзащитного есть связи в государственных органах, но никаких доказательств не предоставлено. Этот довод противоречит разумному.

Довод о возможных будущих преступлениях представляется мне в крайней степени абсурдным. У моего подзащитного нет проблем с дисциплиной, есть заслуги перед страной.

Довод, что мой подзащитный может скрыться, не имеет никаких оснований. У него семья, профессиональная карьера спортсмена.

Водитель Соловчук [водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук] оскорбил обвиняемых, а затем ударил Павла Мамаева и Кирилла Кокорина [младшего брата Александра Кокорина] Сразу три правонарушения с его стороны.

Содержание видеозаписи показывает, что Пак [чиновник Минпромторга] оскорблял обвиняемых, после чего начался конфликт. Также Пак указывает, что удары были нанесены по голове, но уже подтверждено, что это не так.

Мы готовы загладить вину перед Паком и выплатить компенсацию за нанесение телесных повреждений после медицинской экспертизы.

Прошу заметить, что потерпевшие и администрация кафе не вызывали наряд полиции. Соловчук после инцидента самостоятельно скрылся, а с Паком мой подзащитный помирился, они подали друг другу руки и разошлись.

В связи с этим прошу изменить пресечение моему подзащитному на домашний арест или залог на сумму не более 10 миллионов рублей», – сказал Ромашов.

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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