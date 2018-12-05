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    • Адвокат Кокорина попросил изменить футболисту меру пресечения на домашний арест или залог до 10 миллионов

    Адвокат Кокорина попросил изменить футболисту меру пресечения на домашний арест или залог до 10 миллионов

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов попросил суд о смягчении меры пресечения футболисту на домашний арест или залог на сумму до 10 миллионов рублей.

    В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками двух драк в Москве. Их арестовали до 8 декабря по обвинениям в хулиганстве и побоях. Сегодня Тверской суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста футболистам до 8 февраля.

    «В качестве оснований дальнейшего удержания под стражей следователи указывают активное участие в инциденте. Этот довод несостоятелен. Также допущена формулировка, что у моего подзащитного есть связи в государственных органах, но никаких доказательств не предоставлено. Этот довод противоречит разумному.

    Довод о возможных будущих преступлениях представляется мне в крайней степени абсурдным. У моего подзащитного нет проблем с дисциплиной, есть заслуги перед страной.

    Довод, что мой подзащитный может скрыться, не имеет никаких оснований. У него семья, профессиональная карьера спортсмена.

    Водитель Соловчук [водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук] оскорбил обвиняемых, а затем ударил Павла Мамаева и Кирилла Кокорина [младшего брата Александра Кокорина] Сразу три правонарушения с его стороны.

    Содержание видеозаписи показывает, что Пак [чиновник Минпромторга] оскорблял обвиняемых, после чего начался конфликт. Также Пак указывает, что удары были нанесены по голове, но уже подтверждено, что это не так.

    Мы готовы загладить вину перед Паком и выплатить компенсацию за нанесение телесных повреждений после медицинской экспертизы.

    Прошу заметить, что потерпевшие и администрация кафе не вызывали наряд полиции. Соловчук после инцидента самостоятельно скрылся, а с Паком мой подзащитный помирился, они подали друг другу руки и разошлись.

    В связи с этим прошу изменить пресечение моему подзащитному на домашний арест или залог на сумму не более 10 миллионов рублей», – сказал Ромашов.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sport24

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    05.12.2018 14:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 16:39

      Эта дура, Фемида, вечно с завязанными глазами, не видит очевидного. Но рука для подаяний у нее протянута.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry 5 декабря 2018, 16:16

      махнем не глядя: 10 лимонов - и сажаем в СИЗО Пака и Соловчука, начавших мордобой, а потерпевших Кокошу и Мамаева выпускаем на свободу, соскучились ноги по мячу...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 декабря 2018, 15:29

      видео давай где они помирились пожали ручки и разошлись ? такое же трепло как и стукалова

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5701

      afw13 5 декабря 2018, 15:27

      это какие же у кокорина есть заслуги перед страной? герой-орденоносец блин нашелся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 15:16

      Наше правосудие - самое справедливое правосудие в мире! Убийц отпускаем, за мелкое хулиганство сажаем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 5 декабря 2018, 15:14

      Если у него есть заслуги перед страной, то он не имеет право вести себя как гопник.

      3
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 5 декабря 2018, 15:10

      Всё, закрывайте лавочку и по домам!
      Свободу Юрию Деточкину! Ура!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry 5 декабря 2018, 15:04

      адвокат Кокорина уверяет суд, что во всем виноваты Пак и Соловчук? срок наматывает Кокоше... и все аргументы - против подзащитного, неразумно ведет защиту

      3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 5 декабря 2018, 15:01

      "есть заслуги перед страной."
      какие? мячик пинает? и то бездарно

      3
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      Рейтинг: +28

      СпарткКомандаГандонов 5 декабря 2018, 14:52

      хаха ха да ты смешон

      1
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