Президент КОНМЕБОЛ: «Вместо Лиги наций можно проводить ЧМ каждые два года»

Глава Юнжоамериканской конфедерации Алехандро Домингес поделился мнением о графике проведения чемпионатов мира.

«Вместо Лиги наций можно проводить чемпионат мира каждые два года. Это пойдет на пользу всем.

В таком случае футболисты смогут сыграть на четырех чемпионатах мира, тогда как сейчас многие не могут принять участие более чем в двух.

ФИФА при таком раскладе заработает больше денег», – цитирует Домингеса The Guardian.

Ранее КОНМЕБОЛ предложила увеличить количество участников чемпионата мира с 32 до 48. Президент УЕФА Александр Чеферин назвал этот формат скучным.