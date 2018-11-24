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    Президент КОНМЕБОЛ: «Вместо Лиги наций можно проводить ЧМ каждые два года»

    Глава Юнжоамериканской конфедерации Алехандро Домингес поделился мнением о графике проведения чемпионатов мира.

    «Вместо Лиги наций можно проводить чемпионат мира каждые два года. Это пойдет на пользу всем.

    В таком случае футболисты смогут сыграть на четырех чемпионатах мира, тогда как сейчас многие не могут принять участие более чем в двух.

    ФИФА при таком раскладе заработает больше денег», – цитирует Домингеса The Guardian.

    Ранее КОНМЕБОЛ предложила увеличить количество участников чемпионата мира с 32 до 48. Президент УЕФА Александр Чеферин назвал этот формат скучным.

    Источник: The Guardian

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    24.11.2018 13:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 10 июня 2019, 00:03

      зачем ЧЕ и всякие континентальные турниры лучше проводить ЧМ через два года

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 4 декабря 2018, 09:00

      камнебол это хорошая игра, и как и идкя,я-за

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 24 ноября 2018, 19:02

      Хорошая идея даже отличная)

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