Президент УЕФА: «Чемпионат мира с 48 командами будет немного скучным»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что увеличение числа количества участников чемпионата мира пойдет во вред зрелищности турнира.

В начале 2017 года появилась информация, что ФИФА приняла решение, согласно которому, начиная с ЧМ-2026 в соревновании будет участвовать 48 сборных.

«Чемпионат мира, в котором будут принимать участие 48 команд, будет немного скучным. Евро уже сильнее чемпионата мира.

Подумайте о матче Россия – Саудовская Аравия [игра первого тура группового раунда ЧМ-2018, которую россияне выиграли со счетом 5:0]. Даже команда Серии B сможет победить Саудовскую Аравию», – приводит слова Чеферина в своем твиттере журналист beIN Sports Танкреди Палмери..