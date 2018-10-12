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    Какой вы футболист?

    Президент УЕФА: «Чемпионат мира с 48 командами будет немного скучным»

    Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что увеличение числа количества участников чемпионата мира пойдет во вред зрелищности турнира.

    В начале 2017 года появилась информация, что ФИФА приняла решение, согласно которому, начиная с ЧМ-2026 в соревновании будет участвовать 48 сборных.

    «Чемпионат мира, в котором будут принимать участие 48 команд, будет немного скучным. Евро уже сильнее чемпионата мира.

    Подумайте о матче Россия – Саудовская Аравия [игра первого тура группового раунда ЧМ-2018, которую россияне выиграли со счетом 5:0]. Даже команда Серии B сможет победить Саудовскую Аравию», – приводит слова Чеферина в своем твиттере журналист beIN Sports Танкреди Палмери..

    Источник: Твиттер Танкреди Палмери

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    12.10.2018 18:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 21:35

      48 это перебор.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 октября 2018, 19:58

      Первая здравая мысль, что я от него услышал за всё время.

      2
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      Рейтинг: +3491

      acor94 12 октября 2018, 19:34

      полностью согласен. евро уже испортили добавив 8 команд.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 12 октября 2018, 19:07

      Ага, а потом саудиты вынесли Египет с Салахом если не ошибаюсь? Хотя не помню играл Салах с ними или нет.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 октября 2018, 18:51

      Это будет ужас!!! Полетят все желающие и способные оплатить перелёт через океан и аренду бунгало в каком-нибудь из штатов.

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