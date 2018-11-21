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    Bild: новым президентом «Баварии» может стать Кан

    Президент «Баварии» Ули Хеннес вскоре может покинуть пост. По информации немецкого издания Bild, функционера может заменить бывший вратарь баварцев Оливер Кан.

    Руководители мюнхенцев видят будущим президентом именно Кана. В качестве футболиста голкипер выступал за клуб с 1994 по 2008 годы.

    Хеннес работает в администрации «Баварии» с 1979 года, а пост президента занимает с 2009 года.

    Источник: Bild

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    21.11.2018 20:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:53

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://wq.lt/7KV3t

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 22 ноября 2018, 00:52

      Это будет очень сильный ход. Будет всех держать в ежовых рукавицах.

      0
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 21 ноября 2018, 23:03

      У меня аж в штанах движ начался, дерзайте уже! Вон все клубы европы, вкладывают, а наши как всегда жопят денег

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 ноября 2018, 22:56

      Может быть, будет сделана ставка на молодых талантливых воспитанников академии Баварии. Последним был Давид Алаба. Как-то печально

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 ноября 2018, 22:35

      Да,памперсное руководство нуждается в замене, поддерживаю

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      Рейтинг: +187

      teodogat 21 ноября 2018, 21:10

      Может не такой экономный будет

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 ноября 2018, 21:04

      ого, какой поворот.

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