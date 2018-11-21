Bild: новым президентом «Баварии» может стать Кан

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Президент «Баварии» Ули Хеннес вскоре может покинуть пост. По информации немецкого издания Bild, функционера может заменить бывший вратарь баварцев Оливер Кан.
Руководители мюнхенцев видят будущим президентом именно Кана. В качестве футболиста голкипер выступал за клуб с 1994 по 2008 годы.
Хеннес работает в администрации «Баварии» с 1979 года, а пост президента занимает с 2009 года.