Bild: новым президентом «Баварии» может стать Кан

Президент «Баварии» Ули Хеннес вскоре может покинуть пост. По информации немецкого издания Bild, функционера может заменить бывший вратарь баварцев Оливер Кан.

Руководители мюнхенцев видят будущим президентом именно Кана. В качестве футболиста голкипер выступал за клуб с 1994 по 2008 годы.

Хеннес работает в администрации «Баварии» с 1979 года, а пост президента занимает с 2009 года.