Рианчо: «С удовольствием поработал бы в России еще»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что надеется возобновить тренерскую работу уже зимой. По словам специалиста, он бы с удовольствием поработал в России ещe.

«Я уже дома, в Испании. Семья очень этому рада, и особенно мама, которая сильно переживала за меня. У нас большое семейство, и все мы – братья, дети, племянники – всегда тянулись к ней и стараемся по возможности быть рядом.

Сейчас отдохну немного. Но, надеюсь, пауза надолго не затянется, и уже зимой я смогу вернуться к любимому делу. С удовольствием поработал бы в России ещe. Пока вариантов продолжения карьеры нет, но верю, что в ближайшее время они появятся», – сказал Рианчо.

Испанский тренер возглавил «Спартак» 22 октября после увольнения Массимо Карреры. Под его руководством команда провела шесть матчей, два раза победив, дважды проиграв и дважды сыграв вничью. 12 ноября покинул московский клуб после назначения на пост главного тренера Олега Кононова.