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    Рианчо: «С удовольствием поработал бы в России еще»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что надеется возобновить тренерскую работу уже зимой. По словам специалиста, он бы с удовольствием поработал в России ещe.

    «Я уже дома, в Испании. Семья очень этому рада, и особенно мама, которая сильно переживала за меня. У нас большое семейство, и все мы – братья, дети, племянники – всегда тянулись к ней и стараемся по возможности быть рядом.

    Сейчас отдохну немного. Но, надеюсь, пауза надолго не затянется, и уже зимой я смогу вернуться к любимому делу. С удовольствием поработал бы в России ещe. Пока вариантов продолжения карьеры нет, но верю, что в ближайшее время они появятся», – сказал Рианчо.

    Испанский тренер возглавил «Спартак» 22 октября после увольнения Массимо Карреры. Под его руководством команда провела шесть матчей, два раза победив, дважды проиграв и дважды сыграв вничью. 12 ноября покинул московский клуб после назначения на пост главного тренера Олега Кононова.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2018 17:53
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 16 ноября 2018, 21:40

      можно в помощь таджикам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 21:36

      Скоро снег надо будет с улиц убирать, приходи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 16 ноября 2018, 16:17

      Постучись в кабинет Мутко. Он тебе,иностранцу,не откажет,найдёт неплохой клубишко.

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 16 ноября 2018, 10:37

      ну конечно, бабла-то хочется , а там трава не расти

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 ноября 2018, 00:07

      Второго шанса не будет. Да и первый был ни к чему.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 ноября 2018, 21:46

      Я бы тоже посмотрел на работу Рианчо например в Зените или Цска...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 15 ноября 2018, 21:23

      Мама - это святое! Рианчо, будь всегда рядом с ней и оберегай её! Самое главное не уезжай из Испании! Выбрось эти глупые мыслишки из своей квадратной головушки!

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 15 ноября 2018, 21:05

      Уже не дадут.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 ноября 2018, 19:51

      В Спартак Владикавказ вместе с Габуловым возрождать " Аланию".

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 ноября 2018, 19:42

      Спасибо! Не надо!

      1
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