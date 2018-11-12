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    Рианчо: «Слышал, есть кандидат на пост главного тренера «Спартака». Уйду, когда мне скажет руководство»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после поражения от «Уфы» (0:2) в матче 14-го тура РПЛ поделился мнением о своем будущем.

    – На протяжении недели говорили, что игра будет последней для вас. Ваша дальнейшая судьба?

    – Мою судьбу вы знаете лучше, чем я. «Спартак» назначил меня исполнять обязанности, но я слышал, что есть кандидат на пост. Как только руководство скажет мне, что нужно уходить, я уйду. Не знаю, когда это будет, может быть, сегодня, может быть, завтра.

    На сегодняшнюю игру я вышел, как на свою первую. Весь матч я был на скамейке и поддерживал команду. Футбол – это моя страсть.

    Что ждет нового тренера «Спартака»?

    Послушайте наш подкаст про «Спартак» – обсуждаем там увольнение Карреры, политику Федуна и слишком частые кризисы в команде:

    Источник: Sport24

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    12.11.2018 01:45
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 12 ноября 2018, 17:25

      Ну что. Ушел клоун.

      0
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 12 ноября 2018, 10:03

      И все таки ,кто привел этого Рауля? Измайлов,Родионов?

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 09:28

      ты скоморох ещё здесь?????????

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 12 ноября 2018, 09:25

      Рианчо, конечно, нечего делать в Спартаке, но так, подумав, он ведь ни в чем не виноват.
      Пригласили в обход Каррере в Спартак, навязали испанца главному тренеру. Прежний штаб, опять же вопреки желания Карреры, уволили. Испанец включился в работу, как ее понимает, возможно не соглашаясь с главным тренером в каких-то аспектах. Хороший тандем не получился. Команда начала сыпаться, крайний, естественно, главный тренер, его и убирают. Рианчо ставят исполняющим обязанности с прицелом на будущее, но что получилось все видят сами.
      Поэтому вся эта хрень, которую мы наблюдаем идет сверху, от Родионова, Измайлова и не думающего о последствиях решений этих "управленцев" - Федуна.
      Рианчо в этой игре пешка (много говорящая), которая никогда не станет ферзем.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Т34 12 ноября 2018, 09:50

      Он даже конем никогда не станет, это точно.

      1
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      Рейтинг: +440

      Аэратор > vladimir-7 12 ноября 2018, 11:25

      а, жаль)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Аэратор 12 ноября 2018, 12:57

      Да он не умеет ходить конем.

      0
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 12 ноября 2018, 09:22

      При Каррере -1 отставание от зоны лиги чемпионов. При Рианчо уже - 7 !

      5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 ноября 2018, 09:19

      много шума из ничего...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 09:11

      Футбол, возможно твоя страсть, но не твоё дело...

      8
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 12 ноября 2018, 08:02

      Иди уже по-доброму, по-здорову.

      3
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 12 ноября 2018, 07:54

      Ещё бы добавил, что не знает о каком именно тренере идёт речь.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 ноября 2018, 07:15

      мы тебе уже говорим - вали по-хорошему, пока по щам не дали.
      а федун вообще красава конечно. свалил и пофиг на все.

      6
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