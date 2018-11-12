Рианчо: «Слышал, есть кандидат на пост главного тренера «Спартака». Уйду, когда мне скажет руководство»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после поражения от «Уфы» (0:2) в матче 14-го тура РПЛ поделился мнением о своем будущем.

– На протяжении недели говорили, что игра будет последней для вас. Ваша дальнейшая судьба?

– Мою судьбу вы знаете лучше, чем я. «Спартак» назначил меня исполнять обязанности, но я слышал, что есть кандидат на пост. Как только руководство скажет мне, что нужно уходить, я уйду. Не знаю, когда это будет, может быть, сегодня, может быть, завтра.

На сегодняшнюю игру я вышел, как на свою первую. Весь матч я был на скамейке и поддерживал команду. Футбол – это моя страсть.

Что ждет нового тренера «Спартака»?

Послушайте наш подкаст про «Спартак» – обсуждаем там увольнение Карреры, политику Федуна и слишком частые кризисы в команде: