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    Червиченко: «Рианчо в «Спартаке» – это прикольно, но несерьезно»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию в клубе. Экс-функционер не считает, что нужно оставлять главным тренером Рауля Рианчо.

    «Лично мне кажется, что главная проблема «Спартака» в том, что его постоянно перестраивают. И никак не могут остановиться. Не могут определиться с основным костяком, скелетом, вокруг которого и будут достраивать команду.

    Ситуация такова, что убрали Массимо Карреру правильно: у команды нет движения вперeд. У неe нет развития. Но замену не подобрали. Что же касается постоянно озвучиваемых в прессе метаний – не знаю точно насколько они имеют место быть.

    Знаю лишь что с Валерием Карпиным точно разговаривали. И с Олегом Кононовым, вроде бы – также. Но настало время определяться. Потому что Рианчо – это очень прикольно, но несерьeзно»,– сказал Червиченко Rusfootball

    Красно-белые идут в РПЛ пятыми.

    Источник: Rusfootball

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    03.11.2018 06:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 19:31

      Конечно Рианчо временщик и является обычной прокладкой между командой и руководством Спартака.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 ноября 2018, 11:16

      А с Каррерой это был продуманный и серьёзный вариант??? Тренер по организации обороны,ставший главным в команде,где оборона была(и осталась ) проблемной,но за счёт нападения ставшей Уан Трофеичем.Так что-хрен его знает,что в "Спартаке" сработает,а что -нет...

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 ноября 2018, 09:56

      Надо к Рианчо Гамулу в помощники добавить.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 ноября 2018, 09:29

      О да.Червиченко в подобных вопросах знает толк.
      Как проводили из команды Массимо и как Червиченко.
      За одного до сих пор стоят стеной, а второго до сих пор проклинают и это говно ещё осмеливается рот открывать.
      Это Россия.Всё что конкурентно способно, надо выгнать или уничтожить. Уже и до бла-бла-кара добрались.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Мары 3 ноября 2018, 11:13

      Какой полёт мысли! Ещё про пенсионный возраст не сказал! Что же вы чалитесь так безысходно на нашей мерзкой киче? В свободном мире человек волен уехать туда,где пальмы,порядок,хорошее государства и все виды бла-бла...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Агасфер 3 ноября 2018, 12:09

      Хорошо лижешь руководителям.
      Продолжай дальше.Очко должно быть чистым.

      3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 ноября 2018, 09:27

      Рианчо это такой свой дядька который конечно несилен в тактике,но который создает атмосферу в команде и которого все не столько уважают как специалиста сколько любят за простоту и человеческие качества.......

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Михаил Шевченко 3 ноября 2018, 10:07

      А с чего вы решили ,что он не силён в тактике?Несколько лет с Бердыевым работал.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 3 ноября 2018, 09:20

      Судя по всему Рианчу и брали с прицелом заменить забуксовавшего Карреру.Один раз трюк удался,решили что снова прокатит.

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 3 ноября 2018, 07:45

      одни приколисты,все всё понимают а результата ноль,вот так и в стране

      3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 3 ноября 2018, 07:29

      Прикольно на типе Гамулы в Ростове, но несерьезно на типе Червиченко в Спартаке..

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