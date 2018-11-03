Червиченко: «Рианчо в «Спартаке» – это прикольно, но несерьезно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию в клубе. Экс-функционер не считает, что нужно оставлять главным тренером Рауля Рианчо.

«Лично мне кажется, что главная проблема «Спартака» в том, что его постоянно перестраивают. И никак не могут остановиться. Не могут определиться с основным костяком, скелетом, вокруг которого и будут достраивать команду.

Ситуация такова, что убрали Массимо Карреру правильно: у команды нет движения вперeд. У неe нет развития. Но замену не подобрали. Что же касается постоянно озвучиваемых в прессе метаний – не знаю точно насколько они имеют место быть.

Знаю лишь что с Валерием Карпиным точно разговаривали. И с Олегом Кононовым, вроде бы – также. Но настало время определяться. Потому что Рианчо – это очень прикольно, но несерьeзно»,– сказал Червиченко Rusfootball

Красно-белые идут в РПЛ пятыми.