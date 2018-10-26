Мостовой готов возглавить «Спартак»

интересно, найдется ли хотя бы один болельщик, который воспримет всерьез Мостового главным тренером Спартака? или он думает, что так легко возьмет "багаж Карреры" и, по логике Кавазашвили, просто, не мешая, станет вдруг чемпионом? тяжел ты, "багаж Карреры", но "багаж Аленичева" был еще тяжелее, лузеров в нем было больше, а сыгранности меньше... а чемпионами стали с лучшими показателями в ХХI веке
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой признался, что готов возглавить московскую команду.
Ранее руководство красно-белых отправило в отставку Массимо Карреру. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рауль Рианчо.
«Если меня позовут в «Спартак», то конечно пойду. Жду этого уже больше десяти лет», — сказал Мостовой.