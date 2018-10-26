Мостовой готов возглавить «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой признался, что готов возглавить московскую команду.

Ранее руководство красно-белых отправило в отставку Массимо Карреру. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рауль Рианчо.

«Если меня позовут в «Спартак», то конечно пойду. Жду этого уже больше десяти лет», — сказал Мостовой.