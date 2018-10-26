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    Какой вы футболист?

    Мостовой готов возглавить «Спартак»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой признался, что готов возглавить московскую команду.

    Ранее руководство красно-белых отправило в отставку Массимо Карреру. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рауль Рианчо.

    «Если меня позовут в «Спартак», то конечно пойду. Жду этого уже больше десяти лет», — сказал Мостовой.

    Источник: «Sport24»

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    26.10.2018 22:06
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +28759

      JTherry 27 октября 2018, 18:35

      интересно, найдется ли хотя бы один болельщик, который воспримет всерьез Мостового главным тренером Спартака? или он думает, что так легко возьмет "багаж Карреры" и, по логике Кавазашвили, просто, не мешая, станет вдруг чемпионом? тяжел ты, "багаж Карреры", но "багаж Аленичева" был еще тяжелее, лузеров в нем было больше, а сыгранности меньше... а чемпионами стали с лучшими показателями в ХХI веке

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 27 октября 2018, 15:44

      Не с этого надо начинать Александр.

      6
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 27 октября 2018, 14:52

      Вот ещё бы Спартак был готов... А Мостовой если собрался быть тренером пусть почаще вспоминает свой конфликт с Ярцевым на ЧЕ в Португалии...

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 27 октября 2018, 13:45

      Взял бы клуб в ПФЛ вывел бы его в ФНЛ,затем в РПЛ как это сделал когда то Бердыев,сейчас бы уже Спартак тренировал .

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 октября 2018, 11:40

      10 прибавь ещё 10 и диплом тренера в подземном переходе не забудь купить и приходи сразу

      6
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      Рейтинг: +1440

      balam 27 октября 2018, 11:17

      а глушака придется пресануть в душевой. а лицензия у Санька есть?

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      Рейтинг: +434

      Cherembas 27 октября 2018, 09:37

      так то тихонов по лучше чем ты

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 октября 2018, 09:32

      Как там говорилось... Нуу возьмиите меня! )

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 27 октября 2018, 08:53

      Мостовой 10 лет прождав становишься "старой футбольной девой".Можно было бы эти 10 лет, пусть чуть меньше , посвятить себя тренерству и не сразу в Спартаке.Но Мостовой выбрал "бла-бла -бла",а сейчас считает что"созрел",чтобы возглавить легендарный клуб,так не бывает .

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      Рейтинг: +6913

      батог > fanchik 27 октября 2018, 12:52

      Вот за "бла-бла-бла", ни кто всерьез уже не воспринимает.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 27 октября 2018, 08:26

      о, давай, а то только базаришь по телеку)))

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