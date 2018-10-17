Рамос обвинил Стерлинга в симуляции

Вообще симуляция это зло и с ним надо бороться.
Защитник сборной Испании Серхио Рамос доказал, что полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг симулировал в матче четвертого тура Лиги наций (2:3).
После игры в сети появилось видео с общего ракурса, на котором игрок «Реала» в одном из игровых эпизодов якобы наступил на лежащего после англичанина.
Рамос опубликовал в твиттере видео с другой камеры, который показывает, что он не трогал Стерлинга.
«Больше нечего сказать», – написал Рамос.
— Sergio Ramos (@SergioRamos) 17 октября 2018 г.
Nada más que decir.
Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT