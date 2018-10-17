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    Рамос обвинил Стерлинга в симуляции

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос доказал, что полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг симулировал в матче четвертого тура Лиги наций (2:3).

    После игры в сети появилось видео с общего ракурса, на котором игрок «Реала» в одном из игровых эпизодов якобы наступил на лежащего после англичанина.

    Рамос опубликовал в твиттере видео с другой камеры, который показывает, что он не трогал Стерлинга.

    «Больше нечего сказать», – написал Рамос.

    Источник: Твиттер Серхио Рамоса

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    17.10.2018 13:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 13:06

      Вообще симуляция это зло и с ним надо бороться.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 17 октября 2018, 16:46

      Серёжа точно разбирается в симуляции..))

      0
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      Рейтинг: +79

      oligarhiy 17 октября 2018, 15:43

      Кто бы говорил, главный симулятор в мире)

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 17 октября 2018, 14:20

      А ведь и правда ничего не было))

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