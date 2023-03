Рамос обвинил Стерлинга в симуляции

Защитник сборной Испании Серхио Рамос доказал, что полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг симулировал в матче четвертого тура Лиги наций (2:3).

После игры в сети появилось видео с общего ракурса, на котором игрок «Реала» в одном из игровых эпизодов якобы наступил на лежащего после англичанина.

Рамос опубликовал в твиттере видео с другой камеры, который показывает, что он не трогал Стерлинга.

«Больше нечего сказать», – написал Рамос.



Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT