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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тесть Кокорина: «У нас следователя вчера убили, но такого кипиша нет, как вокруг всей этой чепухи»

    Руслан Валитов, отец жены нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарьи Валитовой, считает, что его зять должен ответить за нарушение закона.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Против футболистов открыто дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время Кокорин и Мамаев находятся под стражей. Сегодня должен состояться суд над ними.

    «Спортсмен он великий, но молодежь у нас такая... В таком возрасте ошибаются все. Они натворили, должны за это ответить. Но чисто с практической части... У нас следователя вчера убили [Валитов имеет в виду убийство следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной] – такого кипиша нет, как вокруг всей этой чепухи.

    Надо заниматься резонансными делами, а не создавать резонанс. Понятно, что там чиновник... Но у нас это сплошь и рядом. Медийные лица увидели, и все делают хайп. Ну как хайп делать на таком кипише? На хорошем бы делали. Все любят грязное белье, а чисто неинтересно никому», – сказал Валитов.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: Спорт-Экспресс

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    11.10.2018 18:45
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 14 октября 2018, 00:41

      А кто создал "золотую," неприкосновенную молодёжь.? Может наше государство? Сотни тысяч молодых тунеядцев по городам и весям России творят ежедневно, ежечасно правонарушения и преступления. Это дети крупных чиновников, прокуроров и полиции. Все кто у власти или имеют деньги, не подсудны. Шум, созданный вокруг двух футболистов, просто отвлекает народ от ежедневного скатывания в пропасть нищеты. Так, что дело не в футболистах, а в системе, которую правители защищают всей мощью государства.

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      Рейтинг: +10

      АртемR 12 октября 2018, 22:01

      Пусть их накажут так, как наказали бы любого из нас, попади мы в подобную ситуацию. Ни на грамм строже.

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 12 октября 2018, 01:13

      Если бы этого Пака избили простые парни, то они бы через месяц тихо и мирно уехали на 7 лет в колонию без шансов на что-либо, а у этих 2-х были все шансы все замять, а из-за общественного резонанса придется ответить... вот и вся разница в шумихи вокруг этого дела, людям надоели богатые беспредельщики........
      помню в Краснодаре из-за сынка тоже какой-то шишки в ДТП погибла семья, так потому-что это все было на слуху его посадили (превышение, выезд на встречку), а иначе отделались бы условником и компенсацией родственникам.....

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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 11 октября 2018, 22:38

      Верно сказал! И всегда надо помнить в какой стране живем

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 11 октября 2018, 21:40

      А я с ним согласен
      Ну по большому счету, подрались, нахалили, ну с кем по пьяни не бывает
      Но это не криминал!!!
      Какая то история очень мутная...

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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 > ВикторВВ 11 октября 2018, 22:54

      Да если бы не было вокруг этой «чепухи» шумихи, они бы откупились на раз как всегда они делали, а всех это достало, к тому же народ злой - пенсионная реформа, деньги в сирию, дорогой доллар и т.д. Как следствие нижайший рейтинг наивысшей власти, нужна кровь и порка на которую народ отвлечется, все понятно как дважды два

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      Рейтинг: +10

      АртемR > ВикторВВ 12 октября 2018, 22:02

      Хулиганка так то криминальная статья, почему же не криминал?

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      Рейтинг: +320

      T 72 11 октября 2018, 21:27

      Лексикон у тестя как у братков из 90-х,видимо из тех,им тогда рожу кому-нибудь начистить вместо зарядки было ещё и благодарили что в живых оставили,вот тесть и удивляется теперь

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 11 октября 2018, 21:22

      Я согласен ребят надо отпустить а пака сослать в корею

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 21:21

      Не такая уж это чепуха ,когда такие известные персоны творят бес предел.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 20:58

      Так следователь(царствие ей небесное и вечная память...)не миллионер,и,судя по тому,что о ней известно,вела вполне благопристойный и полезный для общества образ жизни.А вы отвечайте за того,кого воспитали.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 октября 2018, 20:52

      Не спеши, до всех доберутся....

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