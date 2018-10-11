Тесть Кокорина: «У нас следователя вчера убили, но такого кипиша нет, как вокруг всей этой чепухи»

Руслан Валитов, отец жены нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарьи Валитовой, считает, что его зять должен ответить за нарушение закона.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Против футболистов открыто дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время Кокорин и Мамаев находятся под стражей. Сегодня должен состояться суд над ними.

«Спортсмен он великий, но молодежь у нас такая... В таком возрасте ошибаются все. Они натворили, должны за это ответить. Но чисто с практической части... У нас следователя вчера убили [Валитов имеет в виду убийство следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной] – такого кипиша нет, как вокруг всей этой чепухи.

Надо заниматься резонансными делами, а не создавать резонанс. Понятно, что там чиновник... Но у нас это сплошь и рядом. Медийные лица увидели, и все делают хайп. Ну как хайп делать на таком кипише? На хорошем бы делали. Все любят грязное белье, а чисто неинтересно никому», – сказал Валитов.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева