Тренер «Крыльев Советов» – о победе над «Динамо»: «Мы мужики»

Тренер «Крыльев Советов» Владимир Кухлевский прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Думаю, в этой победе больше эмоций, чем тактических решений. Случилась череда неудачных игр, для ребят это была важный матч. Эмоции захлестовывали.

Где-то, может быть, не хватало сил, но мы терпели. Мы просто сегодня молодцы. Мы мужики», – сказал Кухлевский в эфире телеканала «Матч Премьер».

Этот матч стал для «Крыльев Советов» первым после увольнения главного тренера Андрея Тихонова.