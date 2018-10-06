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  • Тренер «Крыльев Советов» – о победе над «Динамо»: «Мы мужики»

Тренер «Крыльев Советов» – о победе над «Динамо»: «Мы мужики»

6 октября 2018, 16:27
8

Тренер «Крыльев Советов» Владимир Кухлевский прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Думаю, в этой победе больше эмоций, чем тактических решений. Случилась череда неудачных игр, для ребят это была важный матч. Эмоции захлестовывали.

Где-то, может быть, не хватало сил, но мы терпели. Мы просто сегодня молодцы. Мы мужики», – сказал Кухлевский в эфире телеканала «Матч Премьер».

Этот матч стал для «Крыльев Советов» первым после увольнения главного тренера Андрея Тихонова.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Кухлевский Владимир
Комментарии (8)
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XoVoS
1538832693
Точнее сказать супер мужики
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Фотон
1538833798
Настоящие Мужики никогда
Ответить
Project Бабангида
1538838063
эту фишку уже ростов забил!
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prezent2017
1538840137
Божич только на трибуне появился, даже не на лавке, так сразу из баб мужиками стали.
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Igor Belousov
1538840470
тихонов в спартак собрался
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ц
1538842354
Где же яйца у Хохлова, скажи уже - не справился, и уходи.
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Spiridonovich
1538844715
Что то картавые не требуют отставки Хохлова. Или Динамо входит в криминальный клан, наряду с цска и Зенитом?
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MOBI
1538850982
Крылья всегда были мужиками
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