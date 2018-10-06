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    Какой вы футболист?

    Тренер «Крыльев Советов» – о победе над «Динамо»: «Мы мужики»

    Тренер «Крыльев Советов» Владимир Кухлевский прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

    «Думаю, в этой победе больше эмоций, чем тактических решений. Случилась череда неудачных игр, для ребят это была важный матч. Эмоции захлестовывали.

    Где-то, может быть, не хватало сил, но мы терпели. Мы просто сегодня молодцы. Мы мужики», – сказал Кухлевский в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Этот матч стал для «Крыльев Советов» первым после увольнения главного тренера Андрея Тихонова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 16:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +199

      MOBI 6 октября 2018, 21:36

      Крылья всегда были мужиками

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 6 октября 2018, 19:51

      Что то картавые не требуют отставки Хохлова. Или Динамо входит в криминальный клан, наряду с цска и Зенитом?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +277

      ц 6 октября 2018, 19:12

      Где же яйца у Хохлова, скажи уже - не справился, и уходи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 октября 2018, 18:41

      тихонов в спартак собрался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2018, 18:35

      Божич только на трибуне появился, даже не на лавке, так сразу из баб мужиками стали.

      0
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 6 октября 2018, 18:01

      эту фишку уже ростов забил!

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 6 октября 2018, 16:49

      Настоящие Мужики никогда

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 6 октября 2018, 16:31

      Точнее сказать супер мужики

      0
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