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  • РФС – о матче России с Украиной: «Организовать можно даже игру по пляжному футболу»

РФС – о матче России с Украиной: «Организовать можно даже игру по пляжному футболу»

6 октября 2018, 10:21
3

Вице-президент РФС Сергей Анохин отреагировал на предложение провести товарищеский матч между сборными России и Украины. Игру хочет провести на нейтральной территории организация Sport for all.

«Я считаю, что спорт должен быть вне политики. Тем более на Украине много наших друзей-спортсменов, и украинские спортсмены прекрасно относятся к нашим. Можно организовать даже товарищеский матч по пляжному футболу.

Я думаю, что политические барьеры надо ломать за счет спорта. Мы замечательно относимся к украинским футболистам и спортсменам. В среду, например, Евгений Коноплянка играл за немецкий «Шальке» против московского «Локомотива», и ничего не случилось», – сказал Анохин.

Источник: Известия
Товарищеские матчи Россия Украина
Комментарии (3)
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Антибиотик
1538812836
Пока обезьяны сидят у власти в Украине, таких матчей проведено не будет, да и не к чему это, только обстановку накалять. Один идиот что-то сотворит,- другой ответит, потом задолбаемся от санкций УЕФА отбрыкиваться.
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Берёза В.
1538814874
Ну в пляжка они иногда играют, там не разводят
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Axe111
1538816559
Ты баран что ли?? Если украинские игроки и согласятся сыграть. То на Украину уже не попадут
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