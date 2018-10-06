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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РФС – о матче России с Украиной: «Организовать можно даже игру по пляжному футболу»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин отреагировал на предложение провести товарищеский матч между сборными России и Украины. Игру хочет провести на нейтральной территории организация Sport for all.

    «Я считаю, что спорт должен быть вне политики. Тем более на Украине много наших друзей-спортсменов, и украинские спортсмены прекрасно относятся к нашим. Можно организовать даже товарищеский матч по пляжному футболу.

    Я думаю, что политические барьеры надо ломать за счет спорта. Мы замечательно относимся к украинским футболистам и спортсменам. В среду, например, Евгений Коноплянка играл за немецкий «Шальке» против московского «Локомотива», и ничего не случилось», – сказал Анохин.

    Источник: Известия

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    06.10.2018 10:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 6 октября 2018, 12:02

      Ты баран что ли?? Если украинские игроки и согласятся сыграть. То на Украину уже не попадут

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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 6 октября 2018, 11:34

      Ну в пляжка они иногда играют, там не разводят

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 6 октября 2018, 11:00

      Пока обезьяны сидят у власти в Украине, таких матчей проведено не будет, да и не к чему это, только обстановку накалять. Один идиот что-то сотворит,- другой ответит, потом задолбаемся от санкций УЕФА отбрыкиваться.

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