РФС – о матче России с Украиной: «Организовать можно даже игру по пляжному футболу»

Вице-президент РФС Сергей Анохин отреагировал на предложение провести товарищеский матч между сборными России и Украины. Игру хочет провести на нейтральной территории организация Sport for all.

«Я считаю, что спорт должен быть вне политики. Тем более на Украине много наших друзей-спортсменов, и украинские спортсмены прекрасно относятся к нашим. Можно организовать даже товарищеский матч по пляжному футболу.

Я думаю, что политические барьеры надо ломать за счет спорта. Мы замечательно относимся к украинским футболистам и спортсменам. В среду, например, Евгений Коноплянка играл за немецкий «Шальке» против московского «Локомотива», и ничего не случилось», – сказал Анохин.