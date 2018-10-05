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    Какой вы футболист?

    Тихонов покинул «Крылья Советов»

    Сегодняшняя тренировка в рамках подготовки к матчу 10-го тура РПЛ с «Динамо» стала заключительной для Андрея Тихонова в качестве главного тренера «Крыльев Советов».

    «Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в «Крыльях». Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время «Крылья» чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли.

    Отдельно хочу поблагодарить за внимание, которое руководство области оказывало команде на протяжении моей тренерской работы. Губернатор Дмитрий Азаров всегда лично поддерживал нас и переживал за «Крылья».

    Как тренеру, мне также важны мнения и оценки моих коллег. Я благодарен Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, Александру Федоровичу Тарханову, Юрию Фарзуновичу Газзаеву, Владиславу Радимову, Дмитрию Хохлову и Олегу Фоменко за их советы и профессиональную помощь.

    Я всегда чувствовал себя в Самаре , как дома. И выходя на поле, как игрок «Крыльев», и выводя команду на матчи, в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в «Крыльях Советов».

    Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время», – заявил Тихонов.

    Он возглавлял самарский клуб с 1 июня 2017 года.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    05.10.2018 11:07
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 6 октября 2018, 15:33

      В Спартак теперь?

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 12:51

      Жаль Андрея. Ну хотя бы до зимы можно было по работать.

      3
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 5 октября 2018, 23:24

      Кроме похабной песни против армейцев , к Андрею вопросов никогда не было. Всегда достойно себя вёл и думаю немного опыта и будет хорошим тренером

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 5 октября 2018, 16:41

      Очень жаль! Но непонятно почему? Команда сыграла 5 матчей с командами которые входят в 7 первых команд. Конечно с равными командами будут очки, нужно только подождать!!!

      3
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      Рейтинг: +223

      niko5 5 октября 2018, 14:08

      Тихоонов себе команду найдет-его Авторитет не заткнешь за пояс,а вот за Самару обидно!!Сейчас закрутятся- Божевич,потом Гаджиев,Евсеев,Григорян_бронируйте места в ФНЛ и ПФЛ.Жаль!Тихонов бы вам помог,он парень серьезный,а теперь ша!!!

      1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2018, 13:17

      Печально.

      2
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 5 октября 2018, 13:14

      Обидно .....за Андрея....очень хочется что б у него получилось на тренерской работе...очень он мне нравился и как игрок и как человек...трудяга всегда пахал на поле..и всегда скромным был не трепал языком налево и направо как многие сейчас...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 5 октября 2018, 12:46

      Из года в год одно и то же...ну не нужен руководству КС футбол в том понимании каким хотят видеть его болельщики ,тренеры (нормальные ,которые действительно работают с командой ,а не приглашенные лифтеры -откатники), игроки ...печально . Тихонов лучший тренер ,который был в последнее время ,да думаю и на ближайшие 2 года , пока опять лифт вверх не надо будет тащить

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 5 октября 2018, 12:42

      Рад за Андрея - с безвольными Крыльями ему высоко не подняться было бы! Драг ненадолго. Кто потом? Опять Тарханова позовут?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 12:40

      Давно пора, ну не тренер он, что поделаешь!

      -3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > prezent2017 5 октября 2018, 16:44

      Чуть Енисей не вытащил в РПЛ а на следующий сезон КС вытащил. Наверное Манчини ТРЕНЕРИЩЕ в твоём понимании.

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