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Тихонов покинул «Крылья Советов»

5 октября 2018, 11:07
32

Сегодняшняя тренировка в рамках подготовки к матчу 10-го тура РПЛ с «Динамо» стала заключительной для Андрея Тихонова в качестве главного тренера «Крыльев Советов».

«Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в «Крыльях». Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время «Крылья» чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли.

Отдельно хочу поблагодарить за внимание, которое руководство области оказывало команде на протяжении моей тренерской работы. Губернатор Дмитрий Азаров всегда лично поддерживал нас и переживал за «Крылья».

Как тренеру, мне также важны мнения и оценки моих коллег. Я благодарен Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, Александру Федоровичу Тарханову, Юрию Фарзуновичу Газзаеву, Владиславу Радимову, Дмитрию Хохлову и Олегу Фоменко за их советы и профессиональную помощь.

Я всегда чувствовал себя в Самаре , как дома. И выходя на поле, как игрок «Крыльев», и выводя команду на матчи, в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в «Крыльях Советов».

Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время», – заявил Тихонов.

Он возглавлял самарский клуб с 1 июня 2017 года.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Трансферы Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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AHTUNGBOL
1538727203
На самом деле его вины нету в положении команды. Он ставил достаточно грамотный и симпатичный футбол. Просто это реальный максимум этой команды.
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KOLBIS
1538727677
Ну не срослось, бывает...А человек он очень хороший...Мужик...Как Семак...Спартак очнись...
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Рубик Докоян
1538728009
Отставки тренеров ещё будут в РПЛ в этом сезоне, такова их тренерская судьба...
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iuda
1538728900
В Енисей на замену Аленичева
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Леха из Твери
1538729262
Крылья - команда-лифт. Так или иначе в РПЛ ненадолго.
Ответить
Полная Канистра
1538732280
очень жаль Андрея что уходит и думаю сейчас начнётся череда увольнений а это уже хаос в нашем хозяйстве
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prezent2017
1538732446
Давно пора, ну не тренер он, что поделаешь!
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Sviro
1538732546
Рад за Андрея - с безвольными Крыльями ему высоко не подняться было бы! Драг ненадолго. Кто потом? Опять Тарханова позовут?
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kupryaev
1538732772
Из года в год одно и то же...ну не нужен руководству КС футбол в том понимании каким хотят видеть его болельщики ,тренеры (нормальные ,которые действительно работают с командой ,а не приглашенные лифтеры -откатники), игроки ...печально . Тихонов лучший тренер ,который был в последнее время ,да думаю и на ближайшие 2 года , пока опять лифт вверх не надо будет тащить
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slavа0508
1538734457
Обидно .....за Андрея....очень хочется что б у него получилось на тренерской работе...очень он мне нравился и как игрок и как человек...трудяга всегда пахал на поле..и всегда скромным был не трепал языком налево и направо как многие сейчас...
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