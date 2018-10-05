«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» могут лишить трех очков из-за «Анжи»

Из-за сложного финансового положения «Анжи» может сняться с чемпионата России.

На данный момент долги клуба выросли до 300 миллионов. Игроки уведомили руководство, что не выйдут на матч 11-го тура с ЦСКА, если им не выплатят долги по зарплате.

В случае снятия махачкалинского клуба, будет действовать пункт регламента турнира, который гласит следующее: «Если команда исключенного из чемпионата клуба провела менее 15 матчей в чемпионате, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 15 и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разности забитых и пропущенных мячей».

На сегодня «Анжи» провел девять игр. Команды, одержавшие победы над махачкалинцами, могут лишиться своих очков. Это «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Уфа», «Оренбург» и «Крылья Советов».