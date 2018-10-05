Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» могут лишить трех очков из-за «Анжи»

    Из-за сложного финансового положения «Анжи» может сняться с чемпионата России.

    На данный момент долги клуба выросли до 300 миллионов. Игроки уведомили руководство, что не выйдут на матч 11-го тура с ЦСКА, если им не выплатят долги по зарплате.

    В случае снятия махачкалинского клуба, будет действовать пункт регламента турнира, который гласит следующее: «Если команда исключенного из чемпионата клуба провела менее 15 матчей в чемпионате, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 15 и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разности забитых и пропущенных мячей».

    На сегодня «Анжи» провел девять игр. Команды, одержавшие победы над махачкалинцами, могут лишиться своих очков. Это «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Уфа», «Оренбург» и «Крылья Советов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2018 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии48
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 12:23

      Они пожалуй и не до тянут и до 15 матчей.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3596

      anatolich72 5 октября 2018, 15:59

      Ради чемпионства зеньки на всё пойдут.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 5 октября 2018, 15:54

      Дибильное правило...вот Зенит проиграл Анжи и ничего значит не потерял, а остальные играли играли и толку?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Arhadiavol 5 октября 2018, 17:48

      Да, как-то не очень справедливо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 5 октября 2018, 15:13

      Регламент, на мой взгляд, совершенно разумный и написанный в полном соответствии с мировой практикой. Второй вопрос, что в нормальных чемпионатах до реализации этих пунктов, как правило, не доходит - во всяком случае, в высших дивизионах. А у нас вот такой вот позор...(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 октября 2018, 13:55

      Вот тебе раз! Регламент!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 октября 2018, 13:26

      Российский футбол готов пробить любое дно разумности и логики!

      Это ещё хлеще, чем попадание Уфы в ЛЕ, вылетевшей из Кубка России, вместо финалистов этого Кубка!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 5 октября 2018, 13:12

      Зачем всё усложнять, такое ощущение, что над регламентом работали бухие... Снялась команда, независимо от количества сыгранных игр, все результаты на ноль (тут жаль потраченное время на сыгранные матчи), а оставшиеся матчи не считать вообще, либо поражения ей во всех турах от начала и до конца турнира.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Наварх 5 октября 2018, 17:52

      Тут нужно подходить с другой стороны и садить за решетку того, кто получил откат и допустил команду к участию в РПЛ без всяких финансовых гарантий. Уже не первый раз у нас клубы проходят лицензию не понятно по какому принципу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > Антибиотик 6 октября 2018, 00:34

      «Анжи» благополучно вылетели из РПЛ проиграв «Енисею» в переходных матчах.
      Весь бюджет ушёл на взятки, чтобы вылетевший клуб оставили в РПЛ. Вот долги-то и образовались.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Какеручики 5 октября 2018, 13:12

      Это потому что они обыграли Зенит?! я фигею...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 октября 2018, 13:04

      Анжи как приполз в РПЛ, так и уходит. До свидания!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 5 октября 2018, 12:52

      "Зенит" рвётся к чемпионству любыми способами.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11