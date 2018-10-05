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«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» могут лишить трех очков из-за «Анжи»

5 октября 2018, 10:05
47

Из-за сложного финансового положения «Анжи» может сняться с чемпионата России.

На данный момент долги клуба выросли до 300 миллионов. Игроки уведомили руководство, что не выйдут на матч 11-го тура с ЦСКА, если им не выплатят долги по зарплате.

В случае снятия махачкалинского клуба, будет действовать пункт регламента турнира, который гласит следующее: «Если команда исключенного из чемпионата клуба провела менее 15 матчей в чемпионате, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 15 и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разности забитых и пропущенных мячей».

На сегодня «Анжи» провел девять игр. Команды, одержавшие победы над махачкалинцами, могут лишиться своих очков. Это «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Уфа», «Оренбург» и «Крылья Советов».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Локомотив Краснодар Уфа Оренбург Крылья Советов
Комментарии (47)
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Евгений П
1538723569
Куда интересно смотрел РФС перед началом сезона? Разве они не знали какие долги у клуба? Не нужно было допускать до чемпионата тогда
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Grey33
1538723654
Это заговор? Нет, это бизнес по кавказски. Заявимся - а там как нибудь прокатит. Тосно снимается ДО начала сезона, Волгарь добровольно идёт на понижение в классе, потому что не тянет финансирование в ФНЛ, а Анжи типа хитрее всех. Только страдают теперь все остальные.
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Рубик Докоян
1538724145
Команды обыгравшие "Анжи" должны скинуться и закрыть их долг, чтобы клуб мог дотянуть с играми до 15 тура включительно. А тогда пусть снимается... Похороны "Анжи" -- это возможно реанимация " Зенита." ))) Ну уже третий год после игры с ними команда никакая...
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кран
1538724234
Зенит опять в шоколаде)))
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zabvo9406
1538725040
ваще не понимаю - на хер их из пфл взяли там должен был быть Тамбов!!!
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Torvald64
1538726290
Слушайте, ну это позор на всю Европу. Пытаюсь вспомнить, в каком из более-менее адекватных чемпионатов (не считая всякий албаний) снимался клуб элиты по ходу турнира - и не могу.
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FC_MORDOVIA
1538727564
Зенит и тут всех решил нагнуть
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пряник929
1538728053
Богданыч все знал....
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Т34
1538728528
Надо не отнимать очки, а прибавить тем, кто не играл, как техническое поражение за неявку Анжи. Тогда будет правильно. Осталось провести в первом круге матчей меньше, чем уже проведено.
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3a zenit
1538731130
в Зените кто-то что-то знал...
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