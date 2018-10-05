Вандерсон – о голе Окриашвили через себя: «Первый раз, когда я вижу такое»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон считает заслуженной победу в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей».

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.

– Некоторые считали, что мы не сможем выиграть, но мы вышли на поле уверенными в себе и однозначно заслужили эту победу. Думаю, мы оба тайма сыграли достаточно хорошо. Проигрывали 0:1, но в итоге у нас было больше решимости и желания одержать победу.

– Такие голы, которые забил Окриашвили, забивали ли ваши партнеры ранее или вы сами?

– Нет, это первый раз, когда я вижу это. Исполняет ли он это на тренировках? Да, когда есть возможность.