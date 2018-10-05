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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вандерсон – о голе Окриашвили через себя: «Первый раз, когда я вижу такое»

    Полузащитник «Краснодара» Вандерсон считает заслуженной победу в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей».

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.

    – Некоторые считали, что мы не сможем выиграть, но мы вышли на поле уверенными в себе и однозначно заслужили эту победу. Думаю, мы оба тайма сыграли достаточно хорошо. Проигрывали 0:1, но в итоге у нас было больше решимости и желания одержать победу.

    – Такие голы, которые забил Окриашвили, забивали ли ваши партнеры ранее или вы сами?

    – Нет, это первый раз, когда я вижу это. Исполняет ли он это на тренировках? Да, когда есть возможность.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2018 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 5 октября 2018, 10:27

      Молодцы, ребята! Помню гол Окриашвили Зениту, тоже через себя

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