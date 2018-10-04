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    Какой вы футболист?

    Лунев: «Много ударов от «Славии»? Это лучше, чем как с «Анжи» – 2 удара, 2 гола»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев подвел итог победе над «Славией» в матче Лиги Европы.

    Насколько сложно было сдержать давление соперника?

    – В принципе мы старались правильно перемещаться в обороне, чтобы все удары были доступны. Был тяжелый удар в перекладину, мяч вильнул. А в целом подходы были, но ничего такого.

    – Такое количество ударов стало открытием или вы готовились к этому?

    – Нам говорили, что они без нападающих приехали. Я, если честно, думал, что мы играем дома и будем больше владеть мячом, наоборот они прижмутся в оборону. А получилось – 50 на 50 процентов, даже чуть побольше. Самое главное – выиграли.

    – Вратарю приятно, когда столько много ударов в створ (11) или сложно, когда столько работы?

    – Это круто. Лучше так, чем как с «Анжи» играли – 2 удара, 2 гола (о поражении 1:2 в 9-м туре РПЛ – прим. «Бомбардира»). Мне нравится быть в работе.

    Напомним, футболисты чешского клуба нанесли 27 ударов в сторону ворот Лунева.

    «Зенит» могли уничтожить. Всех спасли Лунев и Кокорин

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.10.2018 23:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 5 октября 2018, 12:18

      Спасибо Тебе Андрей это был матч с ТВОИМ ИМЕНЕМ, если бы кто то другой на раме стоял проиграли бы крупно

      0
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      Рейтинг: +636

      somn 5 октября 2018, 11:25

      Низкий тебе поклон, Андрюшка! Дай Бог тебе здоровья, спортивного долголетия, хорошую жену, добрую тёщу и деточек поболе.

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      Рейтинг: +616

      smersh45 5 октября 2018, 09:20

      красава

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 5 октября 2018, 06:23

      Было тревожно. В гостях будет ещё сложнее.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 01:08

      Классно отстоял.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 октября 2018, 00:04

      Молодчик, Андрей. Сегодня был лучший.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 4 октября 2018, 23:59

      Тонус для сильного вратаря самое важное, для слабого - кураж...

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