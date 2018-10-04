Лунев: «Много ударов от «Славии»? Это лучше, чем как с «Анжи» – 2 удара, 2 гола»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев подвел итог победе над «Славией» в матче Лиги Европы.

Насколько сложно было сдержать давление соперника?

– В принципе мы старались правильно перемещаться в обороне, чтобы все удары были доступны. Был тяжелый удар в перекладину, мяч вильнул. А в целом подходы были, но ничего такого.

– Такое количество ударов стало открытием или вы готовились к этому?

– Нам говорили, что они без нападающих приехали. Я, если честно, думал, что мы играем дома и будем больше владеть мячом, наоборот они прижмутся в оборону. А получилось – 50 на 50 процентов, даже чуть побольше. Самое главное – выиграли.

– Вратарю приятно, когда столько много ударов в створ (11) или сложно, когда столько работы?

– Это круто. Лучше так, чем как с «Анжи» играли – 2 удара, 2 гола (о поражении 1:2 в 9-м туре РПЛ – прим. «Бомбардира»). Мне нравится быть в работе.

Напомним, футболисты чешского клуба нанесли 27 ударов в сторону ворот Лунева.

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