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    Какой вы футболист?

    Кокорин: «Паредес отдал отличную передачу. Оставалось пробить мимо вратаря»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подвел итог победе над «Славией» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы (1:0).

    «Тяжело сказать, почему так не очень хорошо играли. Может, усталость сказывается. Многие сыграли большое количество игр, особенно сборники. Бывают такие матчи. С «Анжи» был матч непростой, где вели, но проиграли. Многое сегодня не получалось, но одержали очень важную победу.

    Дома всегда хотим хорошо играть. Всегда приходит много болельщиков. Поддержка важна в те моменты, когда не все получается.

    В первом моем моменте, который я не забил, у меня была самоуверенность. Уверен был, что забью. Ударил не той ногой, какой хотел. Нужна была концентрация. А в моменте с голом Лео (Паредес – прим. «Бомбардира») просто отдал отличную передачу, оставалось только пробить мимо вратаря.

    Легко в предстоящем матче не будет ни нам, ни «Краснодару». Обе команды играют много. Благодарен тренерскому штабу, что я играл хотя бы по полчаса. Потихоньку набираю форму», – сказал автор гола.

    Для 27-летнего Кокорина мяч стал первым в текущей еврокубковой кампании и вторым в сезоне суммарно.

    «Зенит» могли уничтожить. Всех спасли Лунев и Кокорин

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2018 23:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 10:50

      Реализовал выход один на один.

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 5 октября 2018, 09:19

      Дзюба чистый вне игры

      1
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 5 октября 2018, 08:26

      ...молодец,не сломя голову и тупо пробил( почти,как все наши--российские игроки) а с умом!!! Высший класс!!! Поздравляю Зенит!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 01:04

      Классная связка намечается. Дзюба что-то сдох.

      0
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 5 октября 2018, 00:48

      ...и попасть в рамку!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 5 октября 2018, 00:08

      Просто пёрфектли игроки)

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 октября 2018, 00:04

      Зенит с победой!!! Кокорин с возращением!!!

      3
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      Рейтинг: +38

      Space001 4 октября 2018, 23:58

      красава

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      Рейтинг: +2284

      Бриг 4 октября 2018, 23:58

      Молодец, хороший комментарий. на самом деле спас игру.

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