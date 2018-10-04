Кокорин: «Паредес отдал отличную передачу. Оставалось пробить мимо вратаря»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подвел итог победе над «Славией» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы (1:0).

«Тяжело сказать, почему так не очень хорошо играли. Может, усталость сказывается. Многие сыграли большое количество игр, особенно сборники. Бывают такие матчи. С «Анжи» был матч непростой, где вели, но проиграли. Многое сегодня не получалось, но одержали очень важную победу.

Дома всегда хотим хорошо играть. Всегда приходит много болельщиков. Поддержка важна в те моменты, когда не все получается.

В первом моем моменте, который я не забил, у меня была самоуверенность. Уверен был, что забью. Ударил не той ногой, какой хотел. Нужна была концентрация. А в моменте с голом Лео (Паредес – прим. «Бомбардира») просто отдал отличную передачу, оставалось только пробить мимо вратаря.

Легко в предстоящем матче не будет ни нам, ни «Краснодару». Обе команды играют много. Благодарен тренерскому штабу, что я играл хотя бы по полчаса. Потихоньку набираю форму», – сказал автор гола.

Для 27-летнего Кокорина мяч стал первым в текущей еврокубковой кампании и вторым в сезоне суммарно.

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