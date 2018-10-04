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    Краневиттер, Дриусси, Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч со «Славией»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Славии» на матч второго тура группового раунда Лиги Европы.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.

    «Славия»: Коларж, Цоуфал, Нгадеу-Нгаджуи, Матоушек, Боржил, Змргал, Кудела, Стох, Соучек, Гушбауэр, Траоре.

    Встреча «Зенит» – «Славия» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:55 по московскому времени.

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    Источник: УЕФА

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    04.10.2018 18:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 20:46

      Что за унылое оно мы смотрели в первом тайме?
      Семак, нужно вкдючать скорости.

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      Рейтинг: +6913

      батог 4 октября 2018, 19:50

      Зеня удачи!!!

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      Рейтинг: +345

      Наварх 4 октября 2018, 19:49

      Удачи Зениту, ждём победу!

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      Рейтинг: +616

      smersh45 4 октября 2018, 19:28

      ребята удачи и победы постарайтесь пожалуйста

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 19:04

      Не нравится мне Краневиттер в старте.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Grey33 4 октября 2018, 19:18

      Краневиттера бы не было в старте, если бы Маркизио не заболел, а Кузяев не косячил в матче с «Анжи». Так что тут логика скорее не в том, что он так хорош, сколько в том, что другие готовы намного меньше.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Grey33 4 октября 2018, 19:34

      Ротация нужна,ни что так не стимулирует игроков как конкуренция.Семак себе не враг.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Freyk 4 октября 2018, 19:56

      Пара Паредес - Краневиттер у нас самая скучная, ИМХО.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 18:46

      Всё верно сделал Сергей. "Отличившиеся" с "Анжи" и у кого проблемы с физикой пусть отдохнут перед игрой с "Краснодаром".

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