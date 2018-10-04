Краневиттер, Дриусси, Дзюба – в стартовом составе «Зенита» на матч со «Славией»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Славии» на матч второго тура группового раунда Лиги Европы.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.

«Славия»: Коларж, Цоуфал, Нгадеу-Нгаджуи, Матоушек, Боржил, Змргал, Кудела, Стох, Соучек, Гушбауэр, Траоре.

Встреча «Зенит» – «Славия» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:55 по московскому времени.

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