Милика ограбили после матча с «Ливерпулем», забрав под дулом пистолета Rolex за 20 тысяч

Я полагаю, что это не случайный гоп-стоп. Не каждой машине перегораживают дорогу вооружённые ребята на мотоцикле и требуют дорогую вещь, зная, что она есть у водителя. Сработали по наводке, зная какие дорогие часы он носит. Хотя могли и случайно увидеть на руке за рулём. За рубежом это не редкость, когда грабят дома и виллы известных спортсменов и артистов, зная, что там есть чем поживиться.
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик подвергся ограблению после победы над «Ливерпулем» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
В 2 часа ночи поляк на своем автомобиле направлялся домой, когда в Варкатуро его остановил мотоцикл, перегородив дорогу. Один из двух человек, сидевших на мотоцикле, подошел к машине футболиста и направил на Милика пистолет, приказав ему отдать часы Rolex Daytona за 20 тысяч евро. После этого грабители, чьи лица был закрыты мотошлемами, скрылись в направлении Ликолы.
Полиция ведет расследование иинцидента.