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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Милика ограбили после матча с «Ливерпулем», забрав под дулом пистолета Rolex за 20 тысяч

    Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик подвергся ограблению после победы над «Ливерпулем» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

    В 2 часа ночи поляк на своем автомобиле направлялся домой, когда в Варкатуро его остановил мотоцикл, перегородив дорогу. Один из двух человек, сидевших на мотоцикле, подошел к машине футболиста и направил на Милика пистолет, приказав ему отдать часы Rolex Daytona за 20 тысяч евро. После этого грабители, чьи лица был закрыты мотошлемами, скрылись в направлении Ликолы.

    Полиция ведет расследование иинцидента.

    Источник: Football Italia

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    04.10.2018 13:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 18:17

      Я полагаю, что это не случайный гоп-стоп. Не каждой машине перегораживают дорогу вооружённые ребята на мотоцикле и требуют дорогую вещь, зная, что она есть у водителя. Сработали по наводке, зная какие дорогие часы он носит. Хотя могли и случайно увидеть на руке за рулём. За рубежом это не редкость, когда грабят дома и виллы известных спортсменов и артистов, зная, что там есть чем поживиться.

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 октября 2018, 15:30

      Не удивлюсь если через пару дней Милику вернут украденное , в Неаполе очень любят свою команду и уже не один раз было такое, когда грабили футболиста , а потом понимали кого ограбили и возвращали украденное , такой уж это город.

      6
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > hevbn 28 5 октября 2018, 01:07

      эти возможно из ливерапуля)))

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      Рейтинг: +155

      Васьок86 4 октября 2018, 14:23

      реклама ролекса, маркетинг имеет нас

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      Рейтинг: +709

      VAD07 > Васьок86 4 октября 2018, 17:48

      Rolex не нужна реклама, поверь. Их покупают те, у кого есть бабки. А офишировать свой бренд среди малоимущих - это так себе реклама.

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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 14:22

      Конечно неприятно но могло быть и хуже.

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 4 октября 2018, 14:02

      И как всегда главная футбольная новость!

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 4 октября 2018, 13:51

      Ну нечего страшного ) главное не отмудохали. А часы можно и попроще купить )

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