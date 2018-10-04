Милика ограбили после матча с «Ливерпулем», забрав под дулом пистолета Rolex за 20 тысяч

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик подвергся ограблению после победы над «Ливерпулем» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

В 2 часа ночи поляк на своем автомобиле направлялся домой, когда в Варкатуро его остановил мотоцикл, перегородив дорогу. Один из двух человек, сидевших на мотоцикле, подошел к машине футболиста и направил на Милика пистолет, приказав ему отдать часы Rolex Daytona за 20 тысяч евро. После этого грабители, чьи лица был закрыты мотошлемами, скрылись в направлении Ликолы.

Полиция ведет расследование иинцидента.