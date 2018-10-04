Роналду попросил не вызывать его в сборную Португалии в этом году

А Associated press написали, что это из-за обвинений в изнасиловании он выведен из состава сборной
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет играть за сборную Португалии до 2019 года.
Тренерский штаб национальной команды не вызвал футболиста матчи Лиги наций в сентябре, поскольку он был сосредоточен на адаптации в туринском клубе.
Теперь же форвард попросил не вызывать его в сборную на октябрьские и ноябрьские игры, поэтому он не будет выступать Португалию до 2019 года. Таким образом, в октябре Роналду пропустит матч Лиги наций с Польшей и товарищескую игру с Шотландией.
В ноябре Португалия вновь встретится с Польшей, а затем с Италией. Но, как ожидается, Роналду пропустит оба эти матча.