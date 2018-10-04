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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Роналду попросил не вызывать его в сборную Португалии в этом году

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет играть за сборную Португалии до 2019 года.

    Тренерский штаб национальной команды не вызвал футболиста матчи Лиги наций в сентябре, поскольку он был сосредоточен на адаптации в туринском клубе.

    Теперь же форвард попросил не вызывать его в сборную на октябрьские и ноябрьские игры, поэтому он не будет выступать Португалию до 2019 года. Таким образом, в октябре Роналду пропустит матч Лиги наций с Польшей и товарищескую игру с Шотландией.

    В ноябре Португалия вновь встретится с Польшей, а затем с Италией. Но, как ожидается, Роналду пропустит оба эти матча.

    Источник: Football Italia

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    04.10.2018 12:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 октября 2018, 14:42

      А Associated press написали, что это из-за обвинений в изнасиловании он выведен из состава сборной

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      WAD07 4 октября 2018, 13:10

      И ещё добавил: - "Вот как дойдёте до финала ЧЕ или ЧМ, тогда и вызывайте".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 октября 2018, 13:09

      Дурной пример заразителен. Осталось отхватить две карточки за 5 секунд

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > тщмек 19 4 октября 2018, 13:35

      роналду как истинный нап сыграл на опережение, в прошлом туре ЛЧ красную заработал

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Project Бабангида 4 октября 2018, 13:51

      Ага. Значит, 1:1

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 4 октября 2018, 12:46

      А чё случилось?
      Он обиделся на сборную?

      1
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