Роналду попросил не вызывать его в сборную Португалии в этом году

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет играть за сборную Португалии до 2019 года.

Тренерский штаб национальной команды не вызвал футболиста матчи Лиги наций в сентябре, поскольку он был сосредоточен на адаптации в туринском клубе.

Теперь же форвард попросил не вызывать его в сборную на октябрьские и ноябрьские игры, поэтому он не будет выступать Португалию до 2019 года. Таким образом, в октябре Роналду пропустит матч Лиги наций с Польшей и товарищескую игру с Шотландией.

В ноябре Португалия вновь встретится с Польшей, а затем с Италией. Но, как ожидается, Роналду пропустит оба эти матча.