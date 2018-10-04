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Роналду попросил не вызывать его в сборную Португалии в этом году

4 октября 2018, 12:40
6

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет играть за сборную Португалии до 2019 года.

Тренерский штаб национальной команды не вызвал футболиста матчи Лиги наций в сентябре, поскольку он был сосредоточен на адаптации в туринском клубе.

Теперь же форвард попросил не вызывать его в сборную на октябрьские и ноябрьские игры, поэтому он не будет выступать Португалию до 2019 года. Таким образом, в октябре Роналду пропустит матч Лиги наций с Польшей и товарищескую игру с Шотландией.

В ноябре Португалия вновь встретится с Польшей, а затем с Италией. Но, как ожидается, Роналду пропустит оба эти матча.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лига наций Ювентус Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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geroin161
1538646375
А чё случилось? Он обиделся на сборную?
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тщмек 19
1538647769
Дурной пример заразителен. Осталось отхватить две карточки за 5 секунд
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WAD07
1538647809
И ещё добавил: - "Вот как дойдёте до финала ЧЕ или ЧМ, тогда и вызывайте".
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Lester84
1538653347
А Associated press написали, что это из-за обвинений в изнасиловании он выведен из состава сборной
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