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  • «Енисей» может уволить Аленичева в случае поражения от «Спартака»

«Енисей» может уволить Аленичева в случае поражения от «Спартака»

4 октября 2018, 11:04
36

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев находится на грани увольнения.

Красноярский клуб может пойти на расторжение контракта с 45-летним специалистом в случае поражения в ближайшем матче 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Енисей» примет на своем поле «Спартак». Игра состоится 7 октября.

В текущем сезоне после девяти туров «Енисей» замыкает турнирную таблицу РПЛ. Сообщается, что зарплаты и премии футболисты, тренерский штаб и персонал получают без задержек.

Извините, но «Енисей» вообще не готов к РПЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Енисей Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (36)
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RedWhiteFans2
1538640449
В ничейку сгоняют.
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Project Бабангида
1538640717
а карреру могут уволить в случаи поражения спартака! какаета вилка получается, хоть ничью гоняй )
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омск55
1538640901
А с каких пор Енисей обязан обыгрывать Спартак
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slavа0508
1538641155
Пииздец ....тупость ...что Енисей должен обыгрывать Спартак.....даже такой разобранный
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APchelov
1538642334
Сегодня Спартак проигрывает испанцам. Место Карреры освобождается. Енисей сливает Спартаку. И Алень снова в мясе.
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MaxRnD
1538643097
Отсюда логический вывод, если уволить Аленичева и пригласить Карреру, то Енисей сразу станет чемпионом РФПЛ )) PS Вот шороху-то будет
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Рубик Докоян
1538646920
Сыграют вничью и оба тренера останутся до зимнего перерыва по крайней мере. )))
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Мары
1538649915
Ты-дых.Форс мажор и матч отменили. А куда девать энергию ? Правильно. Хриздить Селюка за то, что игрочел плохо ищет. Скотина такая.
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zigbert
1538650594
Такими темпами половину тренеров не доработают до конца сезона.
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Полная Канистра
1538662038
ну допустим что выиграют и оставляют тренера Аленичева? и что вам потом легче будет ?и дальше можно всем проигрывать при этом же тренере ох.. логика
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