«Енисей» может уволить Аленичева в случае поражения от «Спартака»

Да,как раз самое время увольнять,что это изменит?Спартак классом выше,урок Енисею будет,если проиграет,!Аленичев должен остаться,иначе команды не будет!!)
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев находится на грани увольнения.
Красноярский клуб может пойти на расторжение контракта с 45-летним специалистом в случае поражения в ближайшем матче 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Енисей» примет на своем поле «Спартак». Игра состоится 7 октября.
В текущем сезоне после девяти туров «Енисей» замыкает турнирную таблицу РПЛ. Сообщается, что зарплаты и премии футболисты, тренерский штаб и персонал получают без задержек.
Извините, но «Енисей» вообще не готов к РПЛ