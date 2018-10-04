Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Енисей» может уволить Аленичева в случае поражения от «Спартака»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев находится на грани увольнения.

    Красноярский клуб может пойти на расторжение контракта с 45-летним специалистом в случае поражения в ближайшем матче 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Енисей» примет на своем поле «Спартак». Игра состоится 7 октября.

    В текущем сезоне после девяти туров «Енисей» замыкает турнирную таблицу РПЛ. Сообщается, что зарплаты и премии футболисты, тренерский штаб и персонал получают без задержек.

    Извините, но «Енисей» вообще не готов к РПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2018 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 5 октября 2018, 21:00

      Да,как раз самое время увольнять,что это изменит?Спартак классом выше,урок Енисею будет,если проиграет,!Аленичев должен остаться,иначе команды не будет!!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 октября 2018, 17:07

      ну допустим что выиграют и оставляют тренера Аленичева? и что вам потом легче будет ?и дальше можно всем проигрывать при этом же тренере ох.. логика

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 4 октября 2018, 16:41

      Аргумент смехотворный. Вы финансово сравняйтесь с мясными, а потом и ультиматумы выставляйте. Ну с какого хрена Енисей обязан не проигрывать Спартаку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 16:22

      «Енисею» надо выигрывать кровь из носу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 4 октября 2018, 15:53

      Битва за остаться в премьер лиге . Красноярск будь спокоен: Каррера с вами..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 4 октября 2018, 15:04

      или наоборот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 4 октября 2018, 14:30

      Глупая тупая утка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 13:56

      Такими темпами половину тренеров не доработают до конца сезона.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 октября 2018, 13:45

      Ты-дых.Форс мажор и матч отменили.
      А куда девать энергию ? Правильно.
      Хриздить Селюка за то, что игрочел плохо ищет.
      Скотина такая.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 4 октября 2018, 13:32

      Уже можно собирать чемодан, в КС уже Тихонов вещи пакует

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11