«Енисей» может уволить Аленичева в случае поражения от «Спартака»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев находится на грани увольнения.

Красноярский клуб может пойти на расторжение контракта с 45-летним специалистом в случае поражения в ближайшем матче 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Енисей» примет на своем поле «Спартак». Игра состоится 7 октября.

В текущем сезоне после девяти туров «Енисей» замыкает турнирную таблицу РПЛ. Сообщается, что зарплаты и премии футболисты, тренерский штаб и персонал получают без задержек.

Извините, но «Енисей» вообще не готов к РПЛ