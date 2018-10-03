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    Какой вы футболист?

    Вратарь «Вильярреала» – о матче со «Спартаком»: «Мы приехали выигрывать»

    Вратарь «Вильярреала» Андрес поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

    «Первый игровой день получился не слишком удачным для нашей команды, но и «Спартак» потерял очки с «Рапидом». Хотя в любом случае это не имеет для нас особого значения – мы приехали выигрывать. Ожидаем от «Спартака» прессинга с первых минут.

    Соперник умеет неплохо атаковать и хорошо смотрится дома, несмотря на недавнее поражение. В свою очередь, мы постараемся доминировать на поле и использовать свои шансы», – сказал Андрес.

    Матч «Спартак» – «Вильярреал» пройдет 4 октября. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2018 21:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 4 октября 2018, 11:52

      А кто туда приезжает не выигрывать))

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 4 октября 2018, 11:08

      приехали за победой? а мы своими глазами посмотрим, как это вас получится.......

      -1
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      Рейтинг: +799

      амани > амани 5 октября 2018, 00:14

      минус кто-то поставил.......дятел

      0
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      Рейтинг: +100909

      zigbert 4 октября 2018, 10:34

      При сегодняшнем положении дел в Спартаке это заявление не лишено смысла. Однако сдаваться перед игрой нельзя.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 октября 2018, 08:21

      будем посмотреть

      2
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 4 октября 2018, 06:25

      какой сейчас спартак и не удивительно что приехали побеждать

      2
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 3 октября 2018, 23:18

      Соперник умеет неплохо атаковать и хорошо смотрится дома - это хороший юмор

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Alex Flash 3 октября 2018, 23:23

      Предпосылка к тому, что игроки Вильярреала не разбирали игру Спартака.)

      0
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      Рейтинг: +95

      сейду 3 октября 2018, 22:33

      За сухость ворот можешь не переживать

      0
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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 3 октября 2018, 22:09

      на здоровье! мы как то особо и не против:))))

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 октября 2018, 21:52

      А почему бы ему действительно не помечтать ?
      В чемпе мы проиграли.В первом матче Лиги тоже проиграли.
      Его мечты вполне обоснованы.
      Пока проблеска не вижу.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Persona_non_Grata 3 октября 2018, 22:55

      :-)) !

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