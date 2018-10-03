Вратарь «Вильярреала» Андрес поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

«Первый игровой день получился не слишком удачным для нашей команды, но и «Спартак» потерял очки с «Рапидом». Хотя в любом случае это не имеет для нас особого значения – мы приехали выигрывать. Ожидаем от «Спартака» прессинга с первых минут.

Соперник умеет неплохо атаковать и хорошо смотрится дома, несмотря на недавнее поражение. В свою очередь, мы постараемся доминировать на поле и использовать свои шансы», – сказал Андрес.

Матч «Спартак» – «Вильярреал» пройдет 4 октября. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.