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    Какой вы футболист?

    Братья Миранчуки, Фернандеш и Эдер – в атаке «Локомотива». Коноплянка, Ют и Эмболо сыграют впереди у «Шальке»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Шальке» на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

    «Локомотив»: Гилерме, Идову, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

    «Шальке»: Ферманн, Налдо, Мендиль, Руди, Омар, Калиджиури, Сане, МакКенни, Коноплянка, Ют, Эмболо.

    Встреча состоится сегодня на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

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    Источник: УЕФА

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    03.10.2018 18:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 3 октября 2018, 19:55

      А не зарядят ли Сёмину пня если Локо сегодня проиграет?

      0
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      Рейтинг: +67523

      portero 3 октября 2018, 19:46

      ждем конечно от Локо победы.
      а что будет?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 19:37

      Удачи "Локо" и хорошего результата в этой игре.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 октября 2018, 19:19

      Удачи Локо.
      Красивой игры желательно победы !!!

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 октября 2018, 19:01

      Хотелось бы победы Локо, но уж очень бездарно они выглядят в этом сезоне! Скорее всего минимальная победа Шальке!

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 3 октября 2018, 18:59

      Коноплянка играет в Москве? Вот это поворот...

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