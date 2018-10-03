Братья Миранчуки, Фернандеш и Эдер – в атаке «Локомотива». Коноплянка, Ют и Эмболо сыграют впереди у «Шальке»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Шальке» на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Локомотив»: Гилерме, Идову, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

«Шальке»: Ферманн, Налдо, Мендиль, Руди, Омар, Калиджиури, Сане, МакКенни, Коноплянка, Ют, Эмболо.

Встреча состоится сегодня на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

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