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  • Братья Миранчуки, Фернандеш и Эдер – в атаке «Локомотива». Коноплянка, Ют и Эмболо сыграют впереди у «Шальке»

Братья Миранчуки, Фернандеш и Эдер – в атаке «Локомотива». Коноплянка, Ют и Эмболо сыграют впереди у «Шальке»

3 октября 2018, 18:49
6

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Шальке» на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Локомотив»: Гилерме, Идову, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

«Шальке»: Ферманн, Налдо, Мендиль, Руди, Омар, Калиджиури, Сане, МакКенни, Коноплянка, Ют, Эмболо.

Встреча состоится сегодня на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

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Источник: УЕФА
Лига чемпионов Локомотив Шальке-04
Комментарии (6)
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Файдаэн
1538582362
Коноплянка играет в Москве? Вот это поворот...
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Сильвербой
1538582505
Хотелось бы победы Локо, но уж очень бездарно они выглядят в этом сезоне! Скорее всего минимальная победа Шальке!
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Мары
1538583579
Удачи Локо. Красивой игры желательно победы !!!
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Рубик Докоян
1538584620
Удачи "Локо" и хорошего результата в этой игре.
Ответить
portero
1538585205
ждем конечно от Локо победы. а что будет?
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yarik1_78
1538585737
А не зарядят ли Сёмину пня если Локо сегодня проиграет?
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