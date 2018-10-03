Ташаев требует у «Динамо» 5 тысяч за заработанный пенальти в матче с «Анжи» летом прошлого года

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев намерен подать жалобу на свой бывший клубу «Динамо» с требованием выплатить ему причитающийся денежный бонус.

По контракту с «Динамо» футболисту полагалось 5 тысяч евро за каждое очко по системе «гол+пас». В матче шестого тура РПЛ прошлого сезона с «Анжи» (3:1) хавбек заработал пенальти, реализованный Кириллом Панченко.

Ташаев считает, что заработанный 11-метровый удар клуб должен был прировнять результативному действию и заплатить ему положенные 5 тысяч. «Динамо» с этим не согласно. Решение по данному вопросу вынесет РФС.