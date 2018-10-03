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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ташаев требует у «Динамо» 5 тысяч за заработанный пенальти в матче с «Анжи» летом прошлого года

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев намерен подать жалобу на свой бывший клубу «Динамо» с требованием выплатить ему причитающийся денежный бонус.

    По контракту с «Динамо» футболисту полагалось 5 тысяч евро за каждое очко по системе «гол+пас». В матче шестого тура РПЛ прошлого сезона с «Анжи» (3:1) хавбек заработал пенальти, реализованный Кириллом Панченко.

    Ташаев считает, что заработанный 11-метровый удар клуб должен был прировнять результативному действию и заплатить ему положенные 5 тысяч. «Динамо» с этим не согласно. Решение по данному вопросу вынесет РФС.

    Источник: Telegram

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    03.10.2018 17:32
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +115

      яцык 4 октября 2018, 17:25

      какая мразота

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 4 октября 2018, 15:57

      ой ***** ! Гореть и ТАШАЕВУ И Динамо! 5 тысяч баксов я за год зарабатываю!

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 октября 2018, 15:24

      Я не знаю причины таких действий Ташаева, возможно это реакция на судебные тяжбы самого Динамо к нему, но если в контракте прописано, что существует такой бонус, то это уже документ, на основании которого придется исполнять его требования. Не думаю, что здесь двигала Ташаевым материальная сторона, скорей моральная, ответ за устроенную нервотрепку с трансфером в Спартак.

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 4 октября 2018, 15:22

      А че за то что на лавке у мясных сидишь бонусы не положены..........

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 4 октября 2018, 12:54

      рублей?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 09:01

      Так красиво упал, а денег не дають!

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 4 октября 2018, 08:23

      Да ладно, Шурик, не мелочись.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 октября 2018, 03:42

      Блин, в голове не укладывается, а зарплату-то тогда они за что получают, если у них прописаны бонусы за каждый шаг по полю?

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      Рейтинг: +29

      ALF 01 4 октября 2018, 00:31

      Ну теперь точно мост сжог дороги обратно нет , а жаль могли ещё простить и обратно взять.

      0
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      Рейтинг: +3490

      acor94 4 октября 2018, 00:13

      заплатите ему 5 000 евро по одной копейке
      пусть подавится)

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