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  • Ташаев требует у «Динамо» 5 тысяч за заработанный пенальти в матче с «Анжи» летом прошлого года

Ташаев требует у «Динамо» 5 тысяч за заработанный пенальти в матче с «Анжи» летом прошлого года

3 октября 2018, 17:32
40

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев намерен подать жалобу на свой бывший клубу «Динамо» с требованием выплатить ему причитающийся денежный бонус.

По контракту с «Динамо» футболисту полагалось 5 тысяч евро за каждое очко по системе «гол+пас». В матче шестого тура РПЛ прошлого сезона с «Анжи» (3:1) хавбек заработал пенальти, реализованный Кириллом Панченко.

Ташаев считает, что заработанный 11-метровый удар клуб должен был прировнять результативному действию и заплатить ему положенные 5 тысяч. «Динамо» с этим не согласно. Решение по данному вопросу вынесет РФС.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр
Комментарии (40)
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edw7777
1538577457
Просто непорядочный человек. Это если культурно. А по-простому, просто сволочь. Таких мало в школе били.
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ilichkadr
1538577948
Во как!? Оказывается за заработанный пенальти ещё и платят. А я-то думаю, чего это Андриано в игре с Ростовом вместо того, чтобы играть всю игру у штрафной падал..........
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Мары
1538577995
Для кого то мелочь, а кто то всей деревней на эти деньги месяц жил бы.
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Бухбух
1538581726
Мля, как низко пали наши футболеры. Ташаев, благодаря Динамо, сделал себе имя, это не Динамо должно ему платить, а наоборот !!! И вообще, а если бы пендаль не забили, кому бы он это предъявил ? Тому, кто бил и не забил в качестве упущенной выгоды ?
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Shotlandets86
1538582521
Шлюшаев ещё раз показал своё тухлое нутро. Самое место на лавке в свинарнике, пусть там и сгниёт.
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m40
1538582690
Ну при таких то зарплатах как у футболерах должно быть стыдно требовать эти деньги
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тщмек 19
1538583323
Вомля, а мы-то их судье отдали
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prezent2017
1538585541
Такие жлобы только в спам и переходят.
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zigbert
1538585751
Ну уж это ни к чему.Пусть остаются для развития академии.
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acor94
1538601211
заплатите ему 5 000 евро по одной копейке пусть подавится)
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