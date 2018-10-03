Капелло: «В Москве «Реал» думал об икре, которую нужно взять домой»

Бывший главный тренер «Реала»​ Фабио Капелло считает, что на данный момент тренер мадридцев Хулен Лопетеги еще не смог достучаться до своих игроков.

«Думаю, Хулен Лопетеги еще не смог достучаться до своих игроков. Команда недооценила игру в Москве.

Они отправились туда, думая об икре, которую нужно взять домой», – сказал Капелло.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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