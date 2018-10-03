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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Капелло: «В Москве «Реал» думал об икре, которую нужно взять домой»

    Бывший главный тренер «Реала»​ Фабио Капелло считает, что на данный момент тренер мадридцев Хулен Лопетеги еще не смог достучаться до своих игроков.

    «Думаю, Хулен Лопетеги еще не смог достучаться до своих игроков. Команда недооценила игру в Москве.

    Они отправились туда, думая об икре, которую нужно взять домой», – сказал Капелло.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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    Источник: Twitter

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    03.10.2018 10:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 16:47

      Хотели взять ЦСКА малой кровью.

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 3 октября 2018, 13:31

      Правильно сказал, сливочные были уверены в победе, даже не выйдя на поле.
      Играть без лидеров. Играть без одного из лучших игроков планеты. Да они чётко уверены были, что пешком обыграют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 октября 2018, 12:07

      конечно это он сказал в переносном смысле

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 3 октября 2018, 11:41

      Откровенная чушь от пенсионера!

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 3 октября 2018, 11:19

      интересно о красной или черной икре думали?

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      Рейтинг: +636

      somn > Dizayner 3 октября 2018, 11:38

      Чёрной во Франции полно, осетровых разводят. Наверно красненькой захотелось.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > somn 3 октября 2018, 11:40

      а может и заморской, баклажанной))

      5
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 3 октября 2018, 10:44

      Они думали что матч уже выиграли до приезда до Москвы

      0
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 3 октября 2018, 10:43

      Капело по себе судит

      2
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