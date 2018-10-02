Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Переход тер Стегена в «Манчестер Сити» два года назад сорвался из-за жены. Ее не приняли в местный университет

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген рассказал, что два года назад вел переговоры с «Манчестер Сити», но решил остаться в «Барселоне» после того, как его жену не допустили к учебе в Манчестерском университете.

    «Это все в прошлом, и нам нужно смотреть вперед. Но было время, когда я должен был принять решение. И это касается не только меня как футболиста, но моей семьи и моей жены.

    Моя жена учится здесь, в Барселоне, и она тоже очень счастлива. Я всегда хотел остаться здесь. Если бы я регулярно выходил на поле, «Барселона» была бы моим приоритетным вариантом.

    Было нелегко переехать в Англию, учитывая, что она учится здесь, и ей также пришлось бы многое поменять. Это неудобно, и я говорю это не просто как футболист, но как обычный парень. Я всего лишь хочу, чтобы она тоже получала все самое лучшее», – сказал тер Стеген.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2018 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 3 октября 2018, 14:44

      Надо было отбросить это "тер" из фамилии. В этом вся причина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA 2 октября 2018, 14:01

      Так вот откуда у него вмятина на лбу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 октября 2018, 13:27

      Вот жеж Пеп! Не мог даме с поступлением помочь!)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11