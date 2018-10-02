Переход тер Стегена в «Манчестер Сити» два года назад сорвался из-за жены. Ее не приняли в местный университет

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген рассказал, что два года назад вел переговоры с «Манчестер Сити», но решил остаться в «Барселоне» после того, как его жену не допустили к учебе в Манчестерском университете.

«Это все в прошлом, и нам нужно смотреть вперед. Но было время, когда я должен был принять решение. И это касается не только меня как футболиста, но моей семьи и моей жены.

Моя жена учится здесь, в Барселоне, и она тоже очень счастлива. Я всегда хотел остаться здесь. Если бы я регулярно выходил на поле, «Барселона» была бы моим приоритетным вариантом.

Было нелегко переехать в Англию, учитывая, что она учится здесь, и ей также пришлось бы многое поменять. Это неудобно, и я говорю это не просто как футболист, но как обычный парень. Я всего лишь хочу, чтобы она тоже получала все самое лучшее», – сказал тер Стеген.